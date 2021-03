"Me oma haiglasse ööseks jätame ainult selle erakorralise patsiendi, keda ei ole võimalik koju saata ja kodus ravida ehk ühtegi plaanilist patsienti me täna ööseks oma majja ei jäta," ütles Suurkaev "Ringvaatele".

Ta lisas, et ambulatoorset ravi haigla veel pakub. "Ambulatoorset poolt me tõesti teeme. Selle inimese, kes tuleb peauksest hommikul sisse ja õhtul sealt välja läheb, me teenindame ära. Aga need, kes peaksid muidu meile ka ööseks jääma, jäävad seekord oma raviteenusest ilma," selgitas ta.

Rakvere haiglas oli teisipäeva õhtul kella 19 seisuga ravil 28 koroonapatsienti. "See tähendab, et meie hetke voodiressurss on ammendatud. Minu käest on korduvalt küsitud, et mida see tähendab, kas voodid on otsas. Ei, paraku koroonapatsiendi ravi on tunduvalt keerulisem kui tavapatsiendi ravi ja inimressurssi ehk õdesid ja hooldajaid ja arste kulub sinna kordades rohkem, see suhe on üks kolmele. Kui me muidu, tavaelus saame hakkama väiksema arsti- ja õendusressursiga, siis siin on see vajadus kolmekordne," selgitas Suurkaev.

Arst ütles, et kui Rakvere haigla enda ressurss tõesti otsa saab, siis toimib praegu hästi see süsteem, et patsiente viiakse teistesse haiglatesse, kus vabu kohti on.

Ta tõdes, et patsientides tekitab kindlasti ärevust, et iga murega haiglast praegu abi ei saa. "Periood on olnud ju pikk, inimesed on juba eelmisest kevadest lükanud oma tegevusi edasi ja otsinud uusi aegu: Ja me ei oska neile vastust anda, millal see uus ja õige aeg tuleb, sest me ei tea ju seda keegi, millal me saame tema raviprotseduuri jätkata. Loodame, et nad mõistavad seda, et hetkel peame eelkõige koroonapatsientidega tegelema," rääkis haiglajuht.

"Ringvaates" rääkis Rakvere haiglas vabatahtliku hooldajana töötav Ragnar Laurits, et viimase mõne kuuga on olukord nähtavalt kehvemaks läinud. "Kui ma 20. detsembril läksin teistkordselt appi, siis päevas oli meie osakonna vastutusel umbes kaheksa patsienti, praegu on meie osakonnas 16 patsienti," tõi ta näite.

Laurits oli Rakvere haiglas vabatahtlik hooldaja ka mullu kevadel esimese koroonalaine ajal. Ta läks appi, kuna meelelahutusvaldkond, kus ta muidu töötab, läks piirangute tõttu kinni.