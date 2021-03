Liikumiskeeld on valitsusel vajadusel plaanis kehtestada neis Soome piirkondades, kus koroonaviiruse olukord on kõige hullem, teatas Yle.

Lähiajal arutab valitsus, kas Soome peaks koroonaviiruse tõttu kehtestama õues liikumise piirangud. Piirangud võetaks kasutusele hädaolukorra seaduse alusel.

Liikumispiirangu üksikasjad pole teada, kuid sarnaseid keelde on juba pikka aega rakendanud paljud teised Euroopa Liidu riigid.

Soome meedia oletab, et komandanditunni kehtestamise korral oleks lubatud ainult hädavajalik liikumine.

Valitsuse koostatud reeglid lubaksid liikuda sellistel põhjustel, mis on seotud tööga, õpingutega ja arstivisiitidega, teatas veebruari keskel Helsingin Sanomat.

Paljud liikumispiirangute reeglid on endiselt ebaselged. Samuti on võimalik, et valitsuse plaanid on pärast Helsingin Sanomate paar nädalat tagasi avaldatud lugu muutunud. Soome peaministri Sanna Marini sõnul oleks lubatud näiteks toidupoodide ja apteekide külastamine.

Liikumispiirangute rikkujaid hakkaks jälgima politsei ja saaks neid vajadusel trahvida.

Inimeste trahvimist rakendatakse ka mujal Euroopas. Näiteks Suurbritannias määratakse komandanditunni rikkumise eest umbes 230 euro suurune trahv.

Soomes võidakse eraldada ka piirkonnad, kus koroonaviiruse olukord on halvem. Heaks näiteks on eelmise aasta kevadel toimunud Uusimaa sulgemine. Selle õiguspärasus on samas hiljem kahtluse alla pandud.

Peaminister Marini sõnul on piirkondade isoleerimine olukorra halvenemise korral võimalik.

"Politsei on samuti piirkondade isoleerimiseks ette valmistanud," teatas Soome politseiametnik Konsta Arvelin.

Soome justiitsministri Anna-Maja Henrikssoni sõnul on võimalik, et Soomes kehtiksid liikumispiirangud ainult teatud kellaaegadel.