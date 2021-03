Soomes on vaktsineerimise tempo ja ka probleemid Eestiga sarnased: vaktsiinitarned on ebakindlad ja vaktsineeritavate kättesaamine keeruline. Soomes on eri omavalitsustes ka pisut erinev lähenemine, mis suurendab segadust veelgi.

Mõnel pool on vaktsineerimise asjus sisse seatud eraldi infoliin, aga mitte kõikjal. Mõnel pool saab ka teine inimene eaka sugulase eest vaktsineerimise aja kinni panna, aga mõnel pool tuleb seda teha isiklikult. Aegade broneerimise infoliinile helistavad tihti ka inimesed, kelle vaktsineerimisjärjekord ei ole veel kätte jõudnud - see suurendab koormust veelgi.

Kui infoliinile helistab korraga palju inimesi, jookseb süsteem kokku. Näiteks Jyväskyläs oli eelmisel neljapäeval kõneootejärjekorras või ootas tagasihelistamist 1700 inimest ja kogu liin tuli sulgeda, et ummikust välja saada. See õnnestus alles esmaspäevaks.

Jyväskylä tervishoiujuhtide sõnul oli peamine probleem siiski selles, et vaktsiinidoose tuli vähem kui prognoositud ja see lõi kogu broneerimise segamini. Ka Turu linnas on mure, et vaktsiine saabub ettearvamatul hulgal ja ajal; lõplik selgus tuleb sageli alles päev varem ja siis on väga keeruline sihtrühmale kiiresti vaktsineerimisvõimalustest teada anda, eriti vanemate inimeste puhul, kes ei kasuta internetti.

Omavalitsused kasutavad inimeste teavitamisel eri võtteid: alates telefonile saadetavast sõnumist kuni kohalikus külalehes avaldatud teateni.

Eri piirkonnad saavad ka erinevas koguses vaktsiine. Kui mõnel pool oli juba paar nädalat tagasi kõige vanem sihtrühm ehk üle 80-aastased enamikus vaktsiini saanud, siis mõnel pool sel ajal alles alustati nende vaktsineerimisega. Soome ajakirjanduses ei ole siiski vaktsineerimise üle eriti nurisetud, inimesed ootavad rahulikult oma järjekorda.

Vaktsineerimise kiirendamiseks avati Espoos sel nädalal suur keskus Metro-areena staadionil. Seal on iga päev kella 8-16 tööl 20 vaktsineerijat ja kaitsesüsti saab teha 1500 inimesele päevas.

Ida-Soomes Lappeenrannas oli mõni nädal tagasi ka pettusjuhtum, kus välismaist päritolu naine pakkus ukselt uksele käies kergeusklikele 150 euro eest koroonavaktsiini. Politsei andmetel siiski keegi õnge ei läinud.

Eestis on teisipäevase seisuga vaktsineeritud veidi alla 82 000 inimese, Soomes 385 000. Arvestades, et rahvaarv on Soomes ligi viis korda suurem, võib öelda, et vaktsineerimise tempo on üsna sarnane.