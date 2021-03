Soome rahvusringhääling Yle uuris riigi kuuelt haiglapiirkonnalt, mis kasu on koroonaviiruse leviku takistamisel vastavast mobiilirakendusest. Kõigi piirkondade hinnangul on koroonaäpi kasutegur väike või puudub üldse.

Soome koroonaäpp Koronavilkku käivitus kuus kuud tagasi ja seni on see alla laetud 2,3 miljonile nutitelefonile.

Rakendus on loodud selleks, et tuvastada koroonaviirusega kokkupuutunute isikud ja katkestada nakkusahelad.

Soome ajalehe Iltalehti küsitluse kohaselt on koroonaäpi kasutegur viiruse jälitamisel väike, sama väidab ka YLE uuring, kus vaadeldi kuut Soome haiglapiirkonda.

Soome koroonaäpi ekspertide töörühma on kaasatud ka Tampere ülikooli nakkushaiguste arst Ville Kaila.

Kaila sõnul juhtis Koronavilkku töörühm algusest peale tähelepanu sellele, koroonaäpp ei ole viiruse jälgimise rakendus.

"Me ei saa kontrollida, millisest olukorrast signaal tuli. Võib näiteks olla, et jõusaalis on kõrvuti asetsevates kappides olnud kaks mobiiltelefoni. See ütleb ainult, et kaks mobiiltelefoni on olnud üksteise lähedal ja signaal tuli ühest neist," ütles Kaila.

Kaila sõnul on Pirkanmaa haigla piirkonnas alates oktoobrist olnud seitse juhtumit, kus koroonaäp on inimesed haiglasse koroonatestile suunanud.

"Kanta-Häme haiglas on olnud ainult üks sarnane juhtum," ütles nakkushaiguste peaspetsialist Janne Mikkola.

Kymenlaakso nakkushaiguste peaarsti Risto Pietikäineni sõnul pole nende haiglapiirkonnas koroonaäpist kasu olnud.

"Koroonaäpp võiks olla kasulik, kui sellest saadud teave oleks täpsem, kuid Soome erakordselt ranged andmekaitsealased eeskirjad takistavad rakenduse täpsust. Mõnes teises riigis võib koroonaäpp muidugi paremini toimida kui meil. Ise olen koroonaäpi oma telefonist kustutanud" ütles Pietikäinen.

Yle suhtles ka teiste Soome haiglapiirkondade arstidega, kus samuti väideti, et koroonaäpist pole palju kasu olnud.

Soome terviseameti (THL) avaliku suhete juhataja Aleksi Yrttiaho sõnul töötab koroonaäpi rakendus plaanipäraselt ja sellest saadud kogemused on üldiselt positiivsed.

"Muidugi võib esineda valehäireid, kuna kõigi testide mõõtmiste korral on vigade võimalus alati olemas. Samuti piirab koroonaäpi tegevust Euroopa Liidus kehtivad andmekaitseseadused" ütles Yrttiaho.