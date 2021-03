"Käesolevaga teavitan teid, et Fideszi europarlamendiliikmed lahkuvad EPP fraktsioonist," seisab Orbani kirjas EPP esimehele Manfred Weberile, mille üks Ungari minister Twitteris postitas.

EPP võttis kolmapäeval vastu reeglimuudatuse, mille toel olnuks tal võimalik Fidesz oma ridadest välja heita, kuid Orban jõudis ette.

Rahvapartei kiitis häältega 148-24 heaks meetme, mis lubab neil edaspidi hääletada mõne riigi erakonna kõigi saadikute liikmesuse peatamise või lõpetamise üle.

"EPP fraktsiooni reegite muutmine on Fideszi ja meie valijate suhtes vaenulik samm... See on ebademokraatlik, ebaõiglane ja vastuvõetamatu. Seetõttu otsustas Fideszi juhatus EPP fraktsioonist otsekohe lahkuda," lisas Orban kirjas.

Orban süüdistas EPP-d katses Ungari demokraatlikult valitud europarlamendiliikmeid vaikima sundida ja teovõimetuks muuta.

Euroopa paremtsentristlikke parteisid ühendav EPP on europarlamendi suurim fraktsioon ning Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Saksa kantsleri Angela Merkeli erakond.

Ungari valitsusel on olnud aastaid Brüsseliga lahkhelid õigusriigi põhimõtete ja euroopalike väärtuste pärast.

Fideszi lahkumine lõpetab EPP erakondade aastaid kestnud vaidlused, kas visata Orbani partei välja või jätta tema saadikud fraktsiooni, sest muidu läheksid nad üle euroskeptiliste populistide leeri.

Orbani otsusega lahkuvad Fideszi liikmed EPP parlamendifraktsioonist, mitte parteist endast. Fideszi liikmesus EPP-s peatati juba kahe aasta eest, mis tähendab, et ungarlased ei saanud esitada kandidaate EPP ametikohtadele ega osaleda koosolekutel. Formaalselt on ta aga ikka veel EPP liige.

Fideszi EPP-st väljaheitmisest on räägitud, aga selle üle hääletamiseks tuleks saadikud füüsiliselt kokku kutsuda, mis aga koroona tõttu ei ole võimalik.