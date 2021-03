Eesti keskmisest kaks korda suurema koroonaviiruse nakatumisnäitajaga Viru-Nigula vallas algas koroonapuhang koolist, vahenda "Aktuaalne kaamera".

Praegu on vallas 127 koroonahaiget, neist kümme on haiglas. Lasteaedades on pandud rühmi isolatsiooni.

Puhangu puhkemise põhjuseks peetakse asjaolu, et koroona-aasta jooksul on inimesed muutunud enda ja teiste kaitsmisel hoolimatuks.

"Eelmisel kevadel oli näha, et kui oli kõva kontroll, siis asi nii hulluks ei läinud, aga nüüd võeti seda väga kergelt. Poes käiakse maskideta, käiakse peredega läbi. Ehk kõik sõltub inimestest ja nende hoiakutest," rääkis Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.

"Kuna Viru-Nigula vallas olid varem nakatumisnäitajad väikesed, siis võib-olla tekibki selline tunne, et võib endale rohkem lubada ja mitte kinni pidada nendest piirangutest," kommenteeris terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus.

Lääne-Virumaal koroonaviiruse testimise tõhustamiseks hakkab reedest Kundas käima mobiilne testimisbuss.

"Kuna näitajad Lääne-Virumaal on tõusuteel ja haigestumine on võrreldes veebruarikuuga tõusnud 70 protsenti, siis üks testimispunkt Lääne-Virumaa peale ei katnud vajadusi ära ning mõistlik on kasutada mobiilset testimispunkti ehk mobiiliset testimisbussi nendes kohtades, kus on kõrgem nakatumisnäitaja," rääkis Muusikus.

Viru-Nigulast kõrgem nakatumisnäitaja on vaid Maardu linnas ja Anija vallas.