"Kahjuks ei saa. Omavalitsustele ei ole antud selliseid volitusi. Me saame käskida ainult munitsipaalasutusi," rääkis Arhipov neljapäeval ERR-i venekeelse telekanali ETV+ hommikusaates "Kofe+".

Samas ei saa Maardut ka niimoodi kinni panna nagu tehti kevadel Saaremaaga, kuna peaaegu kõik linna elanikud käivad tööl Tallinnas, tõdes linnapea. "See tooks kaasa kollapsi ning ei oleks seepärast tehtav. Inimesed peavad töötama, aga põhimass käib tööl Tallinnas," rääkis Arhipov.

Maardu, kus elab umbes 15 000 inimest, nakatumisnäitaja on mitu korda Eesti keskmisest kõrgem, aga see on siiski pisut alanenud - kui kõrghetkel oli linnas korraga 513 koroonahaiget, siis praegu on haigete arv langenud 482-le.

"Viimasel nädalal on näha stabiliseerumist ja isegi mõningast vähenemist, see tähendab, et paranenuid on rohkem kui uusi nakatunuid. Aga olukord võib iga hetk muutuda," ütles Arhipov.

Linnapea põhjendas maardulaste kõrgemat nakatumisnäitajat linna suure asustustihedusega, sellega, et tööl käiakse Tallinnas ning pärast vaheaega taasavati koolid.

Viiruse ohjeldamisele peaks kaasa aitama ka see, et alates veebruari lõpust saab ka Maardus koroonatesti teha - selleks on neljal päeval nädalas kohal Synlabi testimisbuss, kusjuures üks päev, mil proove saab anda, on ka pühapäev.

Arhipov tunnistas, et vaktsineerimine ei ole seni hästi läinud, peamiselt põhjusel, et vaktsiine napib, kuid ka siin olevat näha paranemist. Linnas on vaktsiini saanud esimesed õpetajad ning neljapäeval algab lasteaiatöötajate vaktsineerimine. Esmaspäeval tulevad aga tööle perearstid, kes samuti hakkavad vaktsineerimisega tegelema.

Linnapea rääkis ka sellest, et munitsipaaltöötajad käivad koos vabatahtlikega Maardu peal kontrollimas maskide kandmist ning mõnikord osaleb ta neil reididel ka ise.