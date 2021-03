Karmide piirangute ajal on Lätis üha olulisemaks muutunud õigusvahemehe ehk ombudsmani roll. Paljud küsivad temalt abi oma õiguste mõistmiseks ja kaitseks. Ombudsman Juris Jansons kinnitas, et valitsus pole alati suutnud arusaadavalt selgitada, miks muu peale keeldude ei aita ja ka toetusi pole kõigilie võrdselt makstud.

Kas liikumispuudega inimeselt võib poes maski nõuda; miks ei tohi ühes eraautos sõita erinevate leibkondade liikmed, kui näiteks ühistranspordis on see lubatud; miks omavalitsuse piires erineb maa- ja linnalaste toidupaki hind; kas eriolukorra pikendamine oli õiguspärane; miks pole ettevõtjatele toetuste maksmise kord kõigile võrdne ja arusaadav – need on vaid mõned küsimused, millele Läti õigusvahemees ja tema büroo on pidanud viimastel kuudel vastuseid leidma.

Läinud aasta aruandest nähtub, et viirusest ja piiranguist on ajendatud ligi paarsada pöördumist.

"Kui arvestada, et meie põhiseaduses on inimeste põhiõigustele pühendatud terve peatükk ja et Läti on demokraatlik õigusriik ning sotsiaalselt vastutustundlik maa, näeme nende piirangutega seoses päris palju riske ja mõju demokraatlikele põhimõtetele. Hariduse kättesaadavus on häiritud õppevahendite vähesuse tõttu või teistel põhjustel. Piiratud on tervishoiuteenused, eriti ambulatoorne ravi. Ja muidugi probleemid sotsiaalabis;" rääkis Jansons "Aktuaalsele kaamerale".

Kui Briti tüvi jätkab Lätis samasuguse mühinaga levimist kui praegu, on võimalik, et valitsus peab kehtestama praegusest veel rangemad piirangud. Ja see kõik paneb küsima, kui õiguspärased need on: kas need vastavad põhiseadusele, kui piiratakse inimeste liikumist, ettevõtlus- ja tegevusvabadust?

Jansons ütles, et Lätis on lasteõiguste valdkonnas pöördumiste arv kahekordistunud. "Sama võib öelda ka sotsiaal-majanduslike õiguste valdkonna kohta. Ja päris suur on ka kodanikuõiguse ja poliitiline osa. Siin on ülekaalus suletud asutustega seotud teemad – kohtute kättesaadavus ja muu," lausus ta.

Lätis on olnud nädalavahetustel öine liikumiskeeld, nüüd kaalub valitsus omavalitsuste vahel liikumise piiramist ning kohapeal võidakse lubada töötada vaid neil, kel see on möödapääsmatu – näiteks tehastes. Kohalikud valimised lähenevad, aga poliitikud valijatega kohtuda ei saa. Kus on piirangute piir?

"Läti põhiseadus lubab põhiõigusi piirata. See on meie kõige olulisemas seaduses kirjas. Kuid loomulikult tuleb jälgida, et kui piirangud kehtestatakse, tehakse seda seaduslikult," nentis Jansons.

JJansonsi aeg õigusvahemehena saab peagi läbi. Läti seim peaks järgmisel nädalal otsustama, kas ta saab veel ühe ametiaja.