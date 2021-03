Esialgse pilootprojekti käigus vaktsineeritakse 700 tööloaga palestiinlast. Kasutatakse Moderna vaktsiini.

Ida-Jeruusalemmas saavad palestiinlased vaktsiini nagu ülejäänud iisraellased.

Iisrael teatas pühapäeval, et vaktsineerib okupeeritud Läänekaldal koroonaviiruse vastu need palestiinlased, kellel on juudiasundustes või juudiriigis töötamise luba. Palestiina territooriumide tsiviilküsimuste eest vastutav Iisraeli relvajõudude ametkond kinnitas avalduses, et selleks on antud poliitiline heakskiit.

Veidi üle poole Iisraeli elanikkonnast on saanud vähemalt ühe doosi Pfizer/BioNTechi koroonaviiruse vaktsiini, teatas reedel riigi terviseministeerium.

Juudiriigi 9,29 miljonist elanikust on esimese doosi saanud 4,65 miljonit, kellest 3,27 miljonit on saanud ka teise doosi.

Üle 70-aastaste seas on teise doosi saanuid 85 protsenti, teatas ministeerium.

Kui Iisraeli vaktsineerimisprogramm on hetkel üks maailma suurimaid, siis palestiinlased on saanud vaid 30 000 doosi, sealhulgas 2000 juudiriigilt.