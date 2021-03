Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) loobus plaanist esitada esialgne raport Wuhani missioonist, mis kogus andmeid COVID-19 päritolu kohta ning avaldab vaid ühe lõpliku aruande, teatas neljapäeva õhtul The Wall Street Journal.

Wuhanis avastati praegustel andmetel esimest korda 2019. aasta lõpus uus koroonaviirus.

Hiljuti Hiinast naasnud WHO meeskond ütles pärast missiooni, et viiruse kujunemisloo kohta selgeid leide ei avastatud.

USA väljendas oma muret võimalike leidude kohta ning nõudis Hiinalt täiendavaid andmeid.

WHO direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles 12. veebruaril, et missiooni kohta avaldatakse esialgne raport ning hiljem mõne nädala pärast täiemahuline lõplik aruanne.

Nüüd on esialgse raporti avaldamise plaanist loobutud, teatas WSJ, viidates WHO meeskonda juhtinud teadlasele Peter Ben Embarekile.

Meeskond avaldab nüüd täiemahulise ja laiaulatuslikuma raporti lähinädalatel, milles on välja toodud peamised leiud Wuhanist, tsiteeris ajaleht üht WHO pressiesindajat.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price kutsus neljapäeval Hiinat jagama kõike, mida see teab pandeemia esimeste päevade kohta.

"See puudutab õppimist ja tegemist, olla valmis tegema kõike, mida me saame, et ennast, ameeriklasi ja rahvusvahelist kogukonda kaitsta pandeemia ohtude vastu tulevikus," ütles Price. "Selleks on meil vaja Hiina valitsuse läbipaistvust."