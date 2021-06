USA võimud uurivad föderaalraha jõudmist Hiina Wuhani laborile

"Me jagame osanike muret NIH toetuste jagamise suhtes. Oleme seda teemat juba mõnda aega jälginud ning peame seda väga tähtsaks küsimuseks, mis võib ohustada NIH toetusprogrammide mainet," ütles peainspektori büroo pressiesindaja Tesia Williams uudistekanalile CNN. Tema sõnul otsustas peainspektori büroo (HHS-OIG) oma esialgsete analüüside põhjal käivitada põhjaliku auditi selle üle, kuids NIH mõnede toetuste ning aastatel 2014-2021 antud ganatiide kasutamist jälgis.

Umbes 80 protsenti NIH rahastusest läheb uurimistoetustele, sealhulgas ka välisriikide uurimisinstituutidele. HHS-OIG tööplaani kohaselt hakatakse uurima, kuidas NIH jälgis väljamakstud toetuste kasutamist ning nende vastavust föderaalnõuetele.

NIH ja organisatsiooni EcoHealth Alliance suhted on tõusnud USA-s teravama tähelepanu alla, kuna riigi juhtiv immunoloog Anthony Fauci rääkis kongressis toimunud kuulamistel, et sajad tuhanded dollarid sellele mittetulundusühendusele antud raha on liikunud edasi Wuhani viroloogiainstituudile koroonaviiruste uurimiseks nahkhiirtel.

"Umbes 600 000 dollarit kulutati viie aasta jooksul. Aastas maksti 125 000 kuni 150 000 dollarit koostööks Wuhaniga," ütles Fauci.

Hiljutises USA luureraportis väidetakse, et mitu Wuhani labori teadlast haigestusid 2019. aasta novembris nii raskelt, et nad viidi haiglasse. Seni ei ole teada, mis nende haigestumise põhjustas ning Hiina pool on ka kõigiti tõrjunud kahtlusi, et nad võisid haigestuda koroonaviiruse põhjustatud COVID-19-sse.

Laboriga seonduv salapära toidab kahtlusi, et 020. aasta algul vallandunud koroonaviiruse pandeemia ei saanud alguse Wuhani elusloomaturul toimunud inimeste kokkupuutest loomadega, vaid pääses valla Wuhani viroloogialaborist.

USA president Joe Biden on käskinud riigi luureteenistustel asjast paari kuu jooksul selgust saada.