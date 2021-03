Dumpise sõnul tuleks lisaks koolidele sulgeda ka lasteaiad ja kiiresti vähendada inimeste kokkupuuteid töökohtadel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Uuringud näitavad, et Suurbritannia tüvi levib väga ulatuslikult väikeste laste seas. Eelmiste variantide puhul see nii polnud. Seetõttu on erinevates riikides tekkinud väga kiiresti suured kolded lasteaedades ja põhikoolides. Sealt suunduvad haiged lapsed koju ja nakatavad pereliikmeid," sõnas Dumpis.