Lätis on tekkinud selle büroo suhtes nii tugev vastuseis, et üle 18 000 inimese on andnud oma allkirja taotlusele saata vaktsineerimist koordineeriv keskus laiali, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseministri sõnul büroo tegevust siiski ei lõpetata, vaid see viiakse terviseministeeriumist terviseteenistuse alluvusse.

Muudatuste eesmärk on parandada eri otsustajate omavahelist koostööd ja kaasata vaktsineerimise logistikasse veelgi enam oma ala asjatundjaid.

"Vaktsineerimisbüroo on kujunenud nagu erinevate mustade päevade sümboliks nii tervishoiukorralduses kui ka Läti riigis ja ühiskonnas tervikuna. Nii et büroo suhtes tehtud kriitikast saan ma aru, kuid leian, et see on vaid osaliselt põhjendatud. Mõistan, et on tekkinud arusaam, nagu oleks vaktsineerimisbüroo mingi omaette üksus. See pole nii. Vaktsineerimisbüroo on vähem kui kümnest inimesest koosnev rühm, terviseministeeriumi osakond, kelle ülesanne on koordineerida paljude erinevate osapoolte, sealhulgas spetsialistide tööd, kes tegelevad vaktsineerimiskorraldusega," selgitas Pavluts.