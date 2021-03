Pühapäeval said Lätis koroonaviiruse vaktsiini esimese süsti 62 eakat ja üks arst. Läti riikliku tervishoiuteenistuse (NVD) teatel said nad kõik AstraZeneca vaktsiini.

Varem vaktsineeriti Lätis vähem kui 100 inimest 14. veebruaril. Siis sai esimese süsti üks inimene ja teise vaktsiinidoosi said 20 inimest.

Lätis on esimese koroonavaktsiini süsti saanud 64 172 inimest ja mõlemad vaktsiiniannused on saanud 17 994 inimest. Läti statistikabüroo andmetel elas Lätis 1. jaanuaril 2021. aastal 1,894 miljonit inimest. See tähendab, et 3,39 protsenti Läti elanikkonnast on saanud koroonaviiruse vaktsiini esimese süsti ja ainult 0,95 protsenti on saanud teise süsti.

Laupäeval sai Lätis koroonaviiruse vaktsiini esimese süsti 715 inimest.

Koroonaviiruse vastane vaktsineerimine algas Lätis 28. detsembril.