Valitsus kiitis neljapäeval heaks välistoetuste jaotuse aastatel 2021-2027, mil Eesti saab toetusteks kokku 4,83 miljardit eurot. Suuremad investeeringud suunatakse kliimamuutuste ja vananeva rahvastiku probleemidega tegelemisse, oma osa saavad ka digiteenused ning teadus ja haridus.

Samosti sõnul on tegemist üsna suure summaga, mille kasutamise üle tuleks pidada tõsist debatti. Eelmised valitsused on eurotoetuste kasutamise üle tema sõnul liiga vähe debatti pidanud.

"Ettevaatlikuks teeb see, et ka eelmiste valitsuste võib-olla parimate soovidega tehtud jaotustest on meeles, et mingi osa, sajad miljonid eurod, läks projektidele, kus halvimal juhul tekkis lihtsalt uusi püsikulusid, raha söödi ära, kulutati ära. Oli ju populaarne rääkida, et euroraha ei tohi puhtalt betooni valada, aga tagantjärele vaadates võib jääda mulje, et see, mis betooni valati, on tegelikult täiesti käega katsutav ja teenib Eesti rahvast. Aga see, mis läks näiteks mingiteks erinevateks nii-öelda koolitusteks ja õppeprogrammideks, selle kohta on tagantjärele väga raske öelda, kas sellest ka mingit käegakatsutavat kasu oli," rääkis Samost.

Praeguses jaotuses on Samosti sõnul aga üsna konkreetseid asju sees.

Sildam nõustus ja tõi näiteid taristuobjektidest, mille ehitamisel euroraha kasutatud on. "Need on kindlasti objektid, mille tähendus on oluliselt pikem kui see seitsmeaastane eelarveperspektiiv," sõnas Sildam.

"See on palju konkreetsem ja arusaadavam, kui näiteks, et vananeva ühiskonna probleemide lahendamiseks läheb sellest rahast 788 miljonit eurot," lisas ta.

Sildami sõnul saab olema küsimus, kuivõrd saab rahakasutus olema Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuskoalitsiooni huvide nägu ja kuivõrd see vaatab Eestit üldisemalt ja otsib vastust küsimusele, kuidas Eestit paremaks teha.

Sildam ütles, et näiteks Tallinna haigla ja Rohuküla raudtee projekt on Keskerakonna programmidest korduvalt läbi jooksnud.

"Ja kui me vaatame digivaldkonna poole, siis see on paljuski Reformierakonna nägu. Rohehüpe on küll saanud mõlema erakonna omaks. Siin on suured asjad ja tegelikult ka väikesed, erakondade programmilised asjad läbisegi," kommenteeris Sildam.

Samost rõhutas, et opositsiooni seisukohta me veel ei tea. "Reede hommikust peale on summade jaotus väljas, aga ma ei ole küll märganud, et ükski opositsioonierakondadest oleks selle suhtes üldse midagi öelnud," ütles Samost.

Sildam arvas siiski, et opositsioonierakonnad just praegu töötavad seda dokumenti väga põhjalikult läbi. "Ma ei kahtle, et järgmisel nädalal nad tulevad ka enda ettepanekutega välja, see lihtsalt võtab aega," sõnas Sildam.