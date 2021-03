ARD uudistesaate "Tagesschau" teatel saabusid nädalavahetusel Slovakkiast esimesed Covid-patsiendid Nordrhein-Westfalenisse.

"Liidumaa pakub Slovakkiale praegu kümme haiglakohta," ütles Nordrhein-Westfaleni liidumaa Euroopa asjade minister Stephan Holthoff-Pförtner.

Kaks esimest patsienti Slovakkiast on nüüd Dortmundi kliinikusse vastu võetud, kinnitas ka haigla. Haigestunud patsiendid on raskelt haiged ja nende kopsud vajavad ventileerimist. Varem on Dortmundi kliinikus ravitud kaht raskes seisus koroonahaiget Hollandist.

Kuigi Slovakkia nakatumisnäitaja on Eestist oluliselt madalam ehk 572, on riik koroonasurmade suhtarvult Euroopa tipus. Kui Slovakkias on koroonasuremus 100 000 elaniku kohta 24,4, siis Eestis näiteks 8,9.

Ka koroonapandeemia esimese laine ajal eelmisel kevadel võttis Saksamaa enda juurde ravile raskes seisus koroonapatsiente Prantsusmaalt. Nüüd, teise laine ajal on Saksamaa lisaks Slovakkia patsientide ravimisele saatnud 15 000 doosi koroonavaktsiini samuti kõrge nakatumise ja koroonasuremusega hädas olevale Tšehhile.