Eesti haiglates loodud koroonaosakondades on jäänud vaid üksikud vabad kohad ja haigeid lisandub rohkem, kui õnnestub neid välja kirjutada. Ka kiirabi on koroonaviiruse väljakutsetega tegelemisel jõudmas kriitilise piirini, mis tähendab, et peamiselt tulebki tegeleda üksnes selle haigusega, muud juhtumid jäävad tagaplaanile.

Laia levikuga Läti uudisteportaali jõudis foto Ida-Tallinna keskhaiglast. Sellel on pikk kiirabiautode rivi. Reede õhtul eestikeelses sotsiaalmeedias palju jagatud hetk šokeerib paljusid, aga tekitab ka skepsist, kas nii üldse saab olla. Kuid tegelikkus reede õhtul võis olla isegi hullem.

Ida-Tallinna keskhaigla sisekliiniku juhataja Kai Suklese sõnul saabusid haiglasse ühel hetkel üle 10 koroonaviirusega nakatunu ühel ajal, samal ajal saabusid haiglasse ka teised haiged. "Olukord on ju selline, et EMO-sse pöörduvaid haigeid kiirabidega on rohkem, kui reaalselt EMO suudab hetkel vastu võtta ja nendele haigetele erakorralise meditsiini osakonnas voodikohta pakkuda," sõnas ta.

Laupäeval pärastlõunal oli kiirabiautosid EMO ukse taga mõnevõrra vähem, kuid raskem aeg – õhtu ja öö – on alles ees.

Umbes pooltel juhtudest saab veel hädalise jätta kodusele ravile, ülejäänute puhul läheb haiglasse sõiduks. Seal kulub aega, sest järjekord on ees.

"Ligi pool kiirabi ressursist kogu aeg ootab haiglate ukse taga või on väljaspool Tallinna. Teiseks on ka see, et kiirabi visiidi pikkus tänu Covidile pikeneb, sest iga sellise Covidi haige veo järgi peab kiirabiauto puhastama põhjalikult, dekontamineerima, testlahustega puhastama, seetõttu see venitab väljakutsete pikkust, seetõttu me oleme pannud ka täiendavalt tööle ligi poole oma katastroofi varust. Neli täiendavat üksust iga päevaselt töötab ka täna Tallinna tänavatel," rääkis Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

Reedel, kui Ida-Tallinna keskhaiglas oli seis eriti hull, viidi öösel kaks haiget Pärnusse, üks Läänemaale, kaks aga Lääne-Tallinna keskhaiglasse, kus vabanesid kohad.

Kiirabiautod teevad tundidepikkusi sõite, enamasti öösel, et leida mingigi lahendus.

"Keskmine voodihõive oli täna 81 protsenti Covid-osakondades. Aga kui me vaatame, see on terve regioon. Kui me vaatame näiteks Tallinna linnale, siis meie haiglas oli voodihõive 87 protsenti, PERH-is 89 ja Ida-Tallinnas 95 protsenti voodihõive COVID osakondades," rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov.

Rakvere haigla on täis, sinna haigeid üldse ei mahu, ühtegi vaba kohta ei ole. Täna hommikul juba saatsime haigeid edasi näiteks Rakvere haiglast lõuna regiooni, sest patsiendid enam ei mahtunud," nentis Popov.

Uuel nädalal tuleb Tallinna haiglatel nuputada, kus saaks veel avada täiendavaid koroonaosakondi.