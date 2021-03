Vaid üksikud väiketootjad kasvatavad tulpe veel traditsioonilisel viisil

Naistepäeval müüakse Eestis kümneid tuhandeid tulpe ja enamus neist on pärit suuraianditest, kus lilled sirguvad mullata, toitelahuse peal. Aga veel on alles üksikuid väiketootjaid, kes ajatavad õisi nii nagu seda aastakümneid on tehtud.

"Aktuaalne kaamera" käis naistepäeval külas lillekasvatajal Virve Haabsaarel, kellel on tuba sõna otseses mõttes lilli täis.

Haabsaar ütles, et paar korda on ette tulnud, et lilleostja pöörab teelt suure hooga hoovi ja sõidab siis kohe ära, sest kasvuhoonet ju pole. Tulpe kasvatab ta toas, sooja annab lahmakas ahi ja valgust taimelambid.

"Meie alustame detsembri lõpus sibulate panekuga. /.../ Istutame, siis hoiame kaheksa-üheksa kraadi, kuni nad ajavad endal idud välja ja siis viime valguse alla," kirjeldas Haabsaar.

Ühte kasti mahub turbamulla sisse 80 kuni 100 tulbisibulat.

Mullas kasvatamine on kallim kui toitelahuse peal, aga see eest on lilled Haabsaare sõnul tugevamad.

Esimesele 60 kimbule mindi Haabsaare juurde järele naistepäeva hommikul kella kaheksa paiku. Selle järgi, kuidas veranda lilledest tühjeneb, tuuakse õisi juurde.

"Möödunud aastal nõuti kollast, aga tänavu ei taha kollane üldse minna. Kirjuid kimpusid tahetakse, värvilisi," rääkis lillekasvataja.

"Me panime sama palju kui eelmisel aastal ja ei ütleks, et oleks vähemaks jäänud. Inimesed käivad, meil on seal ees iseteenindamine, siis rahvas ise võtab, vahetab raha ja pakib," lisas Haabsaar.

Sellist usaldusel põhinevat müüki on pererahvas pakkunud kaks aastat ja siiani pole neil põhjust olnud ostjate aususes kahelda. Pealinnas on koroona lillemüüjate elu märksa keerulisemaks teinud.

"Eriti siin linnas, kus inimesed ei liigu väga. Nad ei saa käia ei poodides, ei restoranides, kohvikus. Nii palju, kui nad üldse töölegi tulevad. See mõjutab ikka väga, on vaja leida vahendeid ja võimalusi, mismoodi oma lilledest lahti saada," rääkis lillekasvataja Ene Alamaa.

Aastakümneid Tallinna teada-tuntud lillemüügi kohas oli Alamaa naistepäeval ainus lillemüüja, kuigi tegu peaks olema kevade ühe parima müügipäevaga. Kogenud lillekasvataja pakub, et varsti võivad lilleletid tühjaks jäädagi.

"Teate, need kasvatajad on jäänud lihtsalt väga vanaks, neid oli ikka omal ajal ääretult palju küll. /.../ Praegusel ajal on neid väikeseid kasvatajaid väga väheks jäänud. Meil on olemas suured aiandid ja nendel on ka võimalused suuremad, aga ma arvan, et see asi on meil ikka täitsa hääbumise teel," rääkis Alamaa.

Kui edukas tänavune lillekasvatus on, näitab emadepäev, mil müük on 8. märtsist suurem.