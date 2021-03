"Me kõik peame pingutama selleks, et vähendada oma kontakte. Päriselt! Mõtleme väga hästi läbi, kellega ja kus me peame vältimatult kohtuma ja kellega mitte. Näiteks valitsus on otsustanud, et terve märtsikuu me omavahel ei kohtu, meil on kõik kohtumised veebis," rääkis Kersna teisipäeval "Vikerhommikus".

Peaminister Kaja Kallas läks reedel eneseisolatsiooni, kuna oli nädala algul kokku puutunud inimesega, kes sai reedel positiivse koroonatesti tulemuse.