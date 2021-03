Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et esmaspäeval avalikustatud uued piirangud on asjakohased, ent endiselt on vaja kehtestada riigis eriolukord. Kõlvart tegi ka peaminister Kaja Kallasele ettepanekud kriisi haldamiseks.

"Seda oli vaja otsustada juba eelmisel nädalal, aga piirangud on lähtuvalt praegusest olukorrast asjakohased. Tänaseks on vajalik pakett vastu võetud," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvart nentis, et hariduse valdkonnas oleks võinud olla piirangud konkreetsemad, näiteks tekitab segadust valitsuse soovitus lapsed lasteaiast koju tuua. Tallinn jätaks praegu lasteaiad avatuks.

"Meie praegu lähtume sellest, et lasteaiad peavad olema lahti nii nagu see oli ka eelmisel kevadel. Näiteks eesliinitöötajad peavad jätkuvalt tööl käima ja neil ei ole võimalust kodus istuda," rääkis Kõlvart.

Kõlvart saatis esmaspäeval, enne seda kui valitsus tegi avalikuks uued piirangud, peaminister Kaja Kallasele 10 ettepanekut viirusekriisi haldamiseks. Kõlvart tõdes, et kirja saates ei teadnud ta veel piirangute paketist, küll aga peab ta ettepanekuid endiselt relevantseks. Eriti aga just eriolukorra välja kuulutamist, millest peaminister on seni hoidunud.

"Eriolukord ei ole lihtsalt olukorra defineerimine. See annab riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse vastu võetud otsuseid kiiremini realiseerida ja kaasata omavalitsusüksuste kriisikomisjone olukorra lahendamisel. Ühtlasi võimaldab eriolukord muuta operatiivsemalt õigusakte ja hankida lihtsamalt vajalikke vahendeid, sh isikukaitsevahendeid, anda teenistujatele täiendavaid tööülesandeid või kehtestada tavapärasest erinev tööaeg. Samuti on võimalik rakendada teenistujaid kriisiülesannete lahendamisse, kus valitseb tööjõupuudus," rääkis Kõlvart.

Lisaks oleks Kõlvarti sõnul eriolukorra väljakuulutamine sümboolse väärtusega. "Vaadates seda perspektiivi, mida meile arstid kirjeldavad, siis me peame arvestama sellega, et hullemad ajad on veel ees. Seda signaali olekski aus ühiskonnale praegu anda," märkis Kõlvart.

Samuti annab Kõlvarti sõnul eriolukord signaali, et riik peab kõiki võimalikke kahjusid kompenseerima.

Kaja Kallas ütles teisipäeval Facebooki vahendusel, et eriolukorda ei ole vaja kehtestada lihtsalt eriolukorra kehtestamise pärast ja kõik vajalikud hoovad kriisi haldamiseks on valitsusel ka ilma eriolukorrata olemas.

Muu hulgas tegi Kõlvart ettepaneku valmistada ette suure läbilaskevõimega vaktsineerimispunktid ning alustada viivitamatult läbirääkimisi täiendavate vaktsiinimahtude soetamiseks otse tootjatelt ka väljastpoolt Euroopa Liitu., sealhulgas Venemaalt ja Hiinast.

Mihhail Kõlvarti hinnangul seisneb põhiprobleem senises olukorra tõsiduse alahindamises, sellest lähtuvalt ühiskonnale ebaõigete ja pidevalt muutuvate signaalide andmises ning ebapiisavates ettevalmistuste, meetmete kaootilises ja hilinemisega rakendamises.

"Olukorra tõsidus ja koroonaviirusega võitlemise meetmete rakendamine ei sõltu enam kahjuks sellest, milline koroonaviiruse tüvi meie riigis hetkel levib," märgib linnapea.

Kõlvarti 10 ettepanekut Kaja Kallasele

1. Eriolukorra kehtestamine

2. Täiendavate piirangute kehtestamine (kiri saadeti välja enne täiendavate piirangute kehtestamist valitsuse poolt - toim.)

3. Piirangutest väljumisplaani väljatöötamine

4. Toetuste tervikpaketi väljatöötamine

5. Elanikkonnale isikukaitsevahendite jagamine

6. Täiendavate tervishoiuteenuste osutamise kohtade ettevalmistamine

7. Vaktsineerimise korraldamine

8. Täiendavate tervishoiutöötajate kaasamine

9. Kohalike omavalitsuse korrakaitseüksustele täiendavate õiguste andmine

10. Kriisijuhtimise muutmine