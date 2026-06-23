Kõlvart: Karis ei jätka võimuparteide intriigide tõttu

President Alar Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et ei kandideeri teiseks ametiajaks.

Kõlvarti süüdistas Karise otsuses mitte jätkata võimuparteisid.

"Alla 15-protsendise toetusega võimuparteide punutud poliitilised intriigid on tinginud olukorra, kus 70-protsendise rahvatoetusega president on otsustanud mitte presidendiametis jätkata. Kindlasti on presidendil selleks mõjuvad põhjused, aga kindlasti on see kurb uudis kogu Eestile," märkis Kõlvart.

Erakonna esimees rõhutas, et poliitiliste jõudude kohustus on leida kandidaat, kes suudaks ühendada rahvast ja valvata põhiseadusliku korra järele – nagu seda tegi tema hinnangul Karis.

"Eelkõige tuleb valitsusparteidele tuletada meelde, et president ei ole ühegi erakonna ega maailmavaate ideoloogiline käepikendus, vaid peab olema rahva ühendaja ja esindaja. Presidendivalimised peavad olema väärikad mitte ainult kandidaadi isiku, vaid ka kogu valimiste protsessi osas," sõnas Kõlvart.

Ta lisas, et presidendivalimiste senine käik on olnud kõike muud kui väärikas.

"Olemasoleva presidendi diskrediteerimine võimuliidu poolt, valitsusliikme väljaöeldud plaan otsida uueks presidendiks teadlikult opponent järgmisele valitsusele ning uute kandidaatide avalik tõmbamine kampaaniasse ilma nende nõusolekuta, ei ole kindlasti see, kuidas riigile presidenti valida. Seda olulisem on juhtida protsess praegu tagasi presidendiametile väärilisse tonaalsusse ning austada selle käigus nii rahvast kui ka kandidaate," kirjutas Kõlvart.

Koalitsiooni kuuluv Eesti 200 teatas varem avalikult, et ei toeta Karise jätkamist. Enne seda avaldus puhkes muu hulgas tüli välisminister Margus Tsahkna (E200) ja Karise vahel seoses presidendi välispoliitiliste sõnavõttudega.