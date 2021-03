Financial Timesi teatel plaanib USA president Joe Biden nimetada kaubanduskomisjoni volinikuks suurte tehnoloogiafirmade kriitiku Lina Khani.

Khani võimalikku ametissenimetamist on Silicon Valleys juba kritiseeritud, kuid progressiivsed ametnikud on Valge Maja võimalikku otsust toetanud, teatas Financial Times.

"Lina Khan on kõige teadlikum inimene sellest, kuidas suured tehnoloogiafirmad on oma monopolid üles ehitanud. Samuti ta teab, kuidas nad võimendavad oma turujõudu sellisel viisil, mis vähendab turul konkurentsi," ütles Ameerika majandusvabaduste projekti tegevdirektor Sarah Miller.

"Khani monopolidevastane populism võib suurendada tarbijate eeliseid ja ergutada innovatsiooni," ütles konkurentsi- ja innovatsioonipoliitika ekspert Aurelien Portuese.

Eelmisel aastal aitas Khan kirjutada hukkamõistva aruande USA kongressile. Selles leiti, et suured tehnoloogiafirmad on kuritarvitanud turuvõimu. Aruanne soovitas USA konkurentsiseadused ümber kirjutada.

Suurte tehnoloogiafirmade kriitikute sõnul on Biden juba näidanud, et ta on suurte Silicon Valley ettevõtete suhtes palju karmim kui Barack Obama.

Eelmisel nädalal sai Valge Maja konkurentsipoliitika nõunikuks Tim Wu, kes on samuti suurte tehnoloogiafirmade kritiseerija.