Apple ja Nissan ei jõudnud kokkuleppele ühises isesõitva auto projektis

Nissani ja Apple'i kõnelused katkesid pärast seda, kui Silicon Valley tehnoloogiahiid palus Nissanil valmistada Apple'i kaubamärgiga autosid. See oleks Jaapani autotootja alandanud aga lihtsaks riistvara tarnijaks.

"Kontakt oli lühike ja arutelud ei jõudnud kõrgema juhtkonna tasemele. Läbirääkimised peatasid erimeelsused kaubamärgi kasutamise osas," teatas Financial Times.

Paljud autotootjad on väljendanud hirmu saada autotööstuse Foxconniks. Foxconn on Taiwani tootmiskontsern, mis valmistab Apple'i telefone.

"Meil on olemas kliendirahulolu, mis tuleb autoga. Me ei hakka kuidagi muutma autode valmistamise viisi. Me jätkame seda, kuidas me autot arendame, valmistame ja kujundame," ütles Nissani tegevjuht Ashwani Gupta.

Nissan on olnud teerajaja elektriautode tootmises, nende esimene elektriauto mudel Nissan Leaf tuli turule juba 2010. aastal.

Siiski leiavad mitmed analüütikud, et Nissan pole võimeline konkureerima isesõitvate autode valmistamisel, jäädes investeeringute mahus alla sellistele konkurentidele nagu Toyota.

Apple on juba aastaid plaaninud siseneda autotööstusesse, varem on potentsiaalsete partnerite nimede hulgas mainitud ka Saksamaa autofirmat BMW-d.

Apple lõpetas hiljuti läbirääkimised ka Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motorsiga.