Kui praegu on väikeste eranditega nõutav mõlema poole kohalolu, kui soovitakse esitada avaldus abiellumiseks või abielu lahutamiseks, siis riigil on plaan muuta avalduse esitamine võimalikuks ka interneti kaudu.

Siseministeeriumi välja töötatud kavandi järgi on plaanis nii abielu kui ka lahutus arendada välja terviklikuks "sündmusteenuseks", kuid selleks on vaja luua võimalus esitada vastavaid avaldusi ka elektrooniliselt. Selleks omakorda on vaja muuta seadusi, sest praegu on lubatud abielu ja lahutuse avaldust esitada vaid mõlema poole kohal viibides, erandiks on avalduse esitamine notarile, mida saab teha ka kaugtõestusega.

Abielu ja lahutuse jaoks on plaanis luua e-teenus, kus saab peale avalduse esitamise valida abiellumiseks sobiva kuupäeva ja koha, samuti abielu sõlmija (perekonnaseisuametniku, notari või vaimuliku); valida kas abielu sõlmimine viiakse ellu ametlikumalt ja lihtsamalt või abielutseremooniana jne. Kui inimene otsustab abielludes või lahutades muuta perekonnanime, saab ta e-keskkonnas esitada taotluse uue nimega dokumentide saamiseks.

See ei tähenda, et ära kaoks võimalus tulla avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuametniku, notari või vaimuliku juurde.

Väljatöötamiskavas märgitakse ka, et abiellumis- või lahutusavalduse elektroonilise esitamise võimaldamine e-teenuses ei tohi muutuda käsuks elada virtuaalset elu. "Teenuse loomise ja arendamise käigus ei tohi unustada igaühe õigust suhelda riigiga silmast silma ja minna abiellumis- või lahutusavalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuametniku, notari või vaimuliku juurde," seisab dokumendis.

Muudatuse vajalikkust põhjendab siseministeerium muu hulgas sellega, et e-teenuse muudab nii abiellumis- kui ka lahutusavalduse esitamise mugavamaks – inimesed ei sõltu avalduse esitamisel asutuse lahtioleku- või vastuvõtuaegadest. "Kuna e-teenuses avalduse esitamisel ei ole ajasurvet, mida inimene asutusse kohapeale avaldust esitama tulles muidu tunda võiks, võib e-teenus tagada hästi läbimõeldud otsused," märgitakse dokumendis, kuid lisatakse, et samas võib e-teenuse pinnapealne kasutamine viia vastupidise tulemuseni, kus inimene ei vaevu selgitavaid tekste või muid juhendeid läbi töötama ja teeb seetõttu enda jaoks sobimatu valiku.

Praegu saab seaduse järgi abiellumisavaldust esitada vaid isiklikult abielu sõlmimise õigust omavale vaimulikule või perekonnaseisuasutuses kohapeal olles. Seadus ei võimalda erandi tegemist, näiteks ei saa avaldust esitaja esindaja vahendusel.

Isikliku kohaletulemise nõuet on põhjendatud vajadusega tuvastada, et abielu sõlmimine on mõlema abielluja tegelik ja vaba tahe ning tagada abiellujatele vajalikud selgitused abieluga kaasnevatest õigustest ja kohustustest. Notari juures abielu sõlmides on isikliku kohaletuleku nõue võimalik asendada ka kaugtõestamisega.

Lahutamiseks peavad praegu abikaasad esitama ühise kirjaliku avalduse perekonnaseisuasutuses isiklikult kohapeal olles. Erandina võib abikaasa, kes ei saa mõjuval põhjusel isiklikult perekonnaseisusutusse kohale tulla, esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse. Lahutusavalduse digitaalse esitamise võimalust kehtiv õigus ette ei näe.

Praegu on siseministeeriumil olemas seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus, mis on saadetud kooskõlastamisele. Abiellumise ja lahutuse sündmusteenuse detailsemaks analüüsiks on majandusministeerium korraldanud riigihanke, mille tulemus – mõlema teenuse detailanalüüs – peaks valmima tänavu kevadel.