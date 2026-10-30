Eesti maa koguväärtus kasvas nelja aastaga kolmandiku võrra

Eesti maa koguväärtus on viimase nelja aastaga kasvanud 33 protsenti, 33,2 miljardilt eurolt 44,1 miljardi euroni, selgus maa- ja ruumiameti tehtud maa korralisest hindamisest. Kõige rohkem on maa väärtus kasvanud Tallinna ja Tartu rõngasvaldades.

Iga nelja aasta tagant toimuva maa väärtuse hindamise tulemused näitavad, et Eesti maa koguväärtus on alates 2022. aastast kasvanud lausa kolmandiku võrra: kui 2022. aastal hinnati maa koguväärtuseks 33,2 miljardit eurot, siis tänavu 44,1 miljardit eurot, ütles maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik.

Samas jaguneb maa väärtus ebaühtlaselt: kõige väärtuslikumad maad asuvad Harjumaal, kus maa koguväärtus moodustab lausa 57 protsenti Eesti maa koguväärtusest (25,2 miljardit eurot). Harjumaale järgnevad Tartumaa 11 ja Pärnumaa 7 protsendiga (vastavalt 4,8 ja 3 miljardit eurot).

Maa väärtus kasvab kõige kiiremini Tallinna ja Tartu ümber asuvates valdades. Tamtik tõi näiteks, et kõige kiirem oli viimase nelja aastaga maa väärtuse kasva Tartu vallas, kus väärtus kerkis keskmiselt 59 protsenti.

Lisaks on väärtuse kasvu edetabeli tipus sel aastal Harjumaal asuvad Raasiku vald, Lääne-Harju vald, Kose vald, Kiili ja Anija vald ning Raplamaal asuv Kohila vald.

Maa väärtus kasvas 96 protsendil maaüksustest ehk vaid neljal protsendil maaüksustest jäi nelja aastaga väärtus samaks või langes, ütles ruumiameti maa hindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner.

Maa koguväärtus 2026. Autor/allikas: Maa- ja ruumiamet

Harjumaal on elamumaa väärtus kõige suurem, kuid samas pole seal väärtus viimaste aastatega kõige rohkem tõusnud: kõige kiiremini on elamumaa väärtus tõusnud hoopis Võrumaal (55,9 protsenti), Järvamaal (55,6) ja Raplamaal (55,5). Kõige vähem on elamumaa väärtus tõusnud Ida-Virumaal (12,6 protsenti).

Põllumajandusmaa väärtus on kõige suurem Järva- ja Tartumaal ning metsamaa väärtus Tartu- ja Põlvamaal. Metsamaa väärtus kasvas nelja aastaga ühtlaselt üle Eesti, jäädes 46 protsendi (Harjumaa) ning 58,8 protsendi (Järvamaa) vahele.

Hoonestamata maa mediaanhind aga kasvas viimase nelja aastaga keskmiselt lausa kaks korda.

Elamumaad moodustavad kogu Eesti väärtusest umbes poole ehk 22,2 miljardit eurot. Äri- ja tootmismaad moodustavad väärtusest umbes 18 protsenti ehk 8,1 miljardit.

2026. aastal määratud maa väärtust kasutatakse maamaksu arvutamisel alates 2028. aastast.

Maa koguväärtuse muutus 2022 kuni 2026. Autor/allikas: Maa- ja ruumiamet

Maa korralise mõõtmise tulemusi näeb veebikeskkonnas minu.kataster.ee

Maa väärtuse kiire kasv ei tähenda, et maaomanike makstav maamaks sama kiiresti kasvab. Omavalitsus saab otsustada maamaksumäära ehk milline osa maa väärtusest on maksustatav. Näiteks elamumaa puhul saab omavalitsus otsustada vahemikus 0,1 kuni 1 protsenti. Lisaks otsustab omavalitsus, kui palju maamaks aastaga kasvada võib.

Seega määrab riik maa hindamisega küll maksustamishinna ehk maa väärtuse, kuid jääb omavalitsuste otsustada, milline on nende territooriumil erinevate maaliikide maamaksumäär ning kas ja milliseid soodustusi rakendatakse.

Maa- ja ruumiamet hindab iga nelja aasta järel Eesti maa väärtust. Hindamine hõlmab kõiki Eesti maatükke ehk ligikaudu 780 000 katastriüksust. Hindamise eesmärk on anda igale maaomanikule ülevaade sellest, kui palju tema maa hindamise ajal ligikaudu väärt on. Selleks kasutab amet kinnisvara ostu- ja müügitehingute andmeid ning maa asukohta ja omadusi arvestavaid hindamismudeleid. Maatükke kohapeal vaatamas ei käida.

Maa väärtus kujuneb kinnisvaraturul. Maa korralise hindamise tulemus näitab, kui palju maatükk hindamise ajal ligikaudu väärt on.

Uudist täiendatakse.