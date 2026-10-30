X!

Eesti maa koguväärtus kasvas nelja aastaga kolmandiku võrra

Eesti
Harjumaa.
Harjumaa. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti maa koguväärtus on viimase nelja aastaga kasvanud 33 protsenti, 33,2 miljardilt eurolt 44,1 miljardi euroni, selgus maa- ja ruumiameti tehtud maa korralisest hindamisest. Kõige rohkem on maa väärtus kasvanud Tallinna ja Tartu rõngasvaldades.

Iga nelja aasta tagant toimuva maa väärtuse hindamise tulemused näitavad, et Eesti maa koguväärtus on alates 2022. aastast kasvanud lausa kolmandiku võrra: kui 2022. aastal hinnati maa koguväärtuseks 33,2 miljardit eurot, siis tänavu 44,1 miljardit eurot, ütles maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik.

Samas jaguneb maa väärtus ebaühtlaselt: kõige väärtuslikumad maad asuvad Harjumaal, kus maa koguväärtus moodustab lausa 57 protsenti Eesti maa koguväärtusest (25,2 miljardit eurot). Harjumaale järgnevad Tartumaa 11 ja Pärnumaa 7 protsendiga (vastavalt 4,8 ja 3 miljardit eurot).

Maa väärtus kasvab kõige kiiremini Tallinna ja Tartu ümber asuvates valdades. Tamtik tõi näiteks, et kõige kiirem oli viimase nelja aastaga maa väärtuse kasva Tartu vallas, kus väärtus kerkis keskmiselt 59 protsenti.

Lisaks on väärtuse kasvu edetabeli tipus sel aastal Harjumaal asuvad Raasiku vald, Lääne-Harju vald, Kose vald, Kiili ja Anija vald ning Raplamaal asuv Kohila vald.

Maa väärtus kasvas 96 protsendil maaüksustest ehk vaid neljal protsendil maaüksustest jäi nelja aastaga väärtus samaks või langes, ütles ruumiameti maa hindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner.

Maa koguväärtus 2026. Autor/allikas: Maa- ja ruumiamet

Harjumaal on elamumaa väärtus kõige suurem, kuid samas pole seal väärtus viimaste aastatega kõige rohkem tõusnud: kõige kiiremini on elamumaa väärtus tõusnud hoopis Võrumaal (55,9 protsenti), Järvamaal (55,6) ja Raplamaal (55,5). Kõige vähem on elamumaa väärtus tõusnud Ida-Virumaal (12,6 protsenti).

Põllumajandusmaa väärtus on kõige suurem Järva- ja Tartumaal ning metsamaa väärtus Tartu- ja Põlvamaal. Metsamaa väärtus kasvas nelja aastaga ühtlaselt üle Eesti, jäädes 46 protsendi (Harjumaa) ning 58,8 protsendi (Järvamaa) vahele.

Hoonestamata maa mediaanhind aga kasvas viimase nelja aastaga keskmiselt lausa kaks korda.

Elamumaad moodustavad kogu Eesti väärtusest umbes poole ehk 22,2 miljardit eurot. Äri- ja tootmismaad moodustavad väärtusest umbes 18 protsenti ehk 8,1 miljardit.

2026. aastal määratud maa väärtust kasutatakse maamaksu arvutamisel alates 2028. aastast.

Maa koguväärtuse muutus 2022 kuni 2026. Autor/allikas: Maa- ja ruumiamet

Maa korralise mõõtmise tulemusi näeb veebikeskkonnas minu.kataster.ee

Maa väärtuse kiire kasv ei tähenda, et maaomanike makstav maamaks sama kiiresti kasvab. Omavalitsus saab otsustada maamaksumäära ehk milline osa maa väärtusest on maksustatav. Näiteks elamumaa puhul saab omavalitsus otsustada vahemikus 0,1 kuni 1 protsenti. Lisaks otsustab omavalitsus, kui palju maamaks aastaga kasvada võib.

Seega määrab riik maa hindamisega küll maksustamishinna ehk maa väärtuse, kuid jääb omavalitsuste otsustada, milline on nende territooriumil erinevate maaliikide maamaksumäär ning kas ja milliseid soodustusi rakendatakse.

Maa- ja ruumiamet hindab iga nelja aasta järel Eesti maa väärtust. Hindamine hõlmab kõiki Eesti maatükke ehk ligikaudu 780 000 katastriüksust. Hindamise eesmärk on anda igale maaomanikule ülevaade sellest, kui palju tema maa hindamise ajal ligikaudu väärt on. Selleks kasutab amet kinnisvara ostu- ja müügitehingute andmeid ning maa asukohta ja omadusi arvestavaid hindamismudeleid. Maatükke kohapeal vaatamas ei käida.

Maa väärtus kujuneb kinnisvaraturul. Maa korralise hindamise tulemus näitab, kui palju maatükk hindamise ajal ligikaudu väärt on.

Uudist täiendatakse.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:56

UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

11:53

Fotod: Kett galeriis avati tänavakunstniku Müra2000 näitus

11:52

Draamateater piirab piletite müüki siiski neljale piletile

11:48

Eesti maa koguväärtus kasvas nelja aastaga kolmandiku võrra

11:39

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

11:36

Lindeberg ja Kähari: arstide poolt inimese elu lõpetamine vajab selgeid reegleid

11:26

Kumu emaduse näituse kuraator Eda Tuulberg: emadusest saab mõelda kui revolutsioonilisest praktikast

11:26

WNBA meister selgub seitsmendas mängus

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

10:56

Sõltumatu Venemaa ajaleht Novaja Gazeta lõpetab tegevuse

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

29.10

Valmis president Ülle Madise ametlik foto

29.10

Draamateater lõpetas grupitellimuste müügi menulavastustele

29.10

Coolbeti peakontor koondab Eestis 130 töötajat Uuendatud

08:28

Ukraina taasalustas rünnakuid Venemaa naftarafineerimistehaste vastu Uuendatud

29.10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

29.10

Vaimse tervise eksperdid: Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine võib tekitada ohu

10:13

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

ilmateade

SPORT

11:56

UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

11:26

WNBA meister selgub seitsmendas mängus

10:55

Suusaalade MM võib Rootsi asemel toimuda hoopis Itaalias

10:13

Petrõkina ja Selevko teevad GP-sarjas esimesed stardid

loe: kultuur

11:53

Fotod: Kett galeriis avati tänavakunstniku Müra2000 näitus

11:52

Draamateater piirab piletite müüki siiski neljale piletile

11:39

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

11:26

Kumu emaduse näituse kuraator Eda Tuulberg: emadusest saab mõelda kui revolutsioonilisest praktikast

loe: eeter

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

29.10

Jaagup Tuisk ja Wanda: kirjutasime oma loo pärast "Romeo ja Julia" lõppu

Raadiouudised

09:50

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

09:25

Raadiouudised (30.10.2026 09:00:00)

29.10

Päevakaja (29.10.2026 18:00:00)

29.10

Autoettevõtjad innustavad noori autotehnikuks õppima

29.10

Osa USA valijatest muretseb enda valitsuse sekkumise pärast vahevalimistesse

29.10

Koolinoored mängivad Tallinnas trammidega ohtlikke mänge

29.10

Vaimse tervise ekspertide sõnul võib Viidingu hüvastijätukirjade avaldamine tekitada ohu

29.10

Tulevikus võib riigiasutusse minnes isiku tõendada ka nutitelefoniga

29.10

Sotside häältemagnet Marina Kaljurand seekord ei kandideeri

29.10

Raadiouudised (29.10.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo