Bramanis: jaapanlased tahavad unustada Fukushima katastroofi

Jaapani-huviline Riho-Bruno Bramanis ütles, et jaapanlased tahavad unustada kümne aasta tagust maavärinat, tsunamit ning Fukushima tuumakatastroofi, kuid nad teavad, et see võib alati korduda.

2011. aasta märtsis tabas Jaapanit võimas maavärin ja tsunami. Nende tagajärjel hävis üle 120 000 hoone, ligi miljon sai kahjustada. Hukkus 15 894 inimest, teadmata kadunuks jäi üle 2000, viga sai üle 6000 inimese.

Mõni päev pärast maavärinat toimusid Fukushima tuumajaama kolmes reaktoris plahvatused, mistõttu vabanes palju radioaktiivset ainet ning jaama lähiümbrusest evakueeriti 210 000 inimest, kellest paljud pole saanud siiani tagasi pöörduda.

Riho-Bruno Bramanis rääkis "Ringvaates", et jaapnalased on elanud sajandeid, teades, et kogu aeg on oht olemas ja igal põlvkonnal on rääkida mingi oma lugu mõnest katastroofist.

"Jaapani keeles on ütlus, et laseme sellel ära voolata, ärme ole pahased ookeani peale, et ta sellise katastroofi tõi, unustame selle ära ja elame edasi järgmises päevas," selgitas Bramanis jaapanlaste mõttelaadi.

Ta lisas, et Jaapan on katastroofist kindlasti õppinud. Näiteks ehitatakse nüüd tsunami takistamiseks mõeldud meremüürid tugevamaks ja kõrgemaks. "Meremüür oli tol korral kümne meetri kõrgune, aga laine oli toona 40-meetrine," märkis Bramanis.

Näiteks Tokyo kõrghooned ehitatakse selliselt, et need peaksid vastu maavärinale, mille magnituud on kuni üheksa.

Tuumaelektrijaamade arvu on Jaapan kümne aastaga samuti vähendanud. Kui kümme aastat tagasi oli neid umbes 50, siis nüüd on alles jäänud viis.

Bramanis ütles, et Jaapanis on ka maavärinaolukorras käitumise koolitus tugev. Näiteks on lastel iga kuu koolis õppused, mida maavärina või tsunami korral teha.

Bramanis rõhutas, et jaapanlased teavad, et sarnane katastroof võib jälle tulla.

"Jaapanlased tahavad unustada, aga nad teavad seda, et varsti võib see uuesti tulla, kui sajandi jooksul on kolm suurt tsunamit tulnud ja Jaapanis keskmiselt iga 30 aasta tagant on mingi suurem maavärin," ütles ta.