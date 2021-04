Jaapan plaanib Fukushima tuumajaama jahutusvee ookeani lasta

Jaapan kavatseb Fukushima tuumajaama jahutamiseks kasutatud vee lasta tagasi ookeani. Ehkki valitsus lubab radioaktiivsed osakesed veest välja filtreerida, on kavatsuse vastu juba protesteerinud nii naaberriigid kui keskkonnakaitsjad.

Kümme aastat tagasi toimunud maavärin ja hiidlaine kahjustasid Jaapani rannikul paiknenud Fukushima tuumajaama reaktoreid. Toona evakueeriti kümneid tuhandeid inimesi ning 40 000 inimest ei saa endiselt koju naasta, sest piirkond on saastunud. Tokio elektrikompanii Tepco kasutab tänaseni kolme reaktori tuumavarraste jahutamiseks vett ning on kogunud seda üle miljoni kuupmeetri. Selle hind on 100 miljardit jeeni ehk umbes 770 miljonit eurot.

Nüüd on valminud plaan, mille kohaselt lastakse kogutud vesi pärast filtreerimist ookeani. Peaminister Yoshihide Suga kinnitas, et ookeani lastakse tagasi puhastatud, mitte radioaktiivne vesi. Tepco teatel saastunud vesi filtreeritakse radioaktiivsete ainete kinnipüüdmiseks ja alles jääb vaid triitium ehk üliraske vesinik, mida on raske veest eraldada.

Peaministri sõnul ehitatakse kõigepealt vajalikud hooned, seejärel puhastatakse vee triitiumi osakaal ühe neljakümnendikuni siseriiklikult kehtestatud tasemeni. Ja selle vee saadab Jaapan tagasi ookeani Suda sõnul kõige varem kahe aasta pärast.

Plaani on juba kritiseerinud Lõuna-Korea ja Hiina. Pekingi teatel on tegemist äärmiselt vastutustundetu sammuga, Soul nimetas seda täielikult vastuvõetamatuks.

Triitium on suhteliselt kahjutu, sest tal ei ole piisavalt energiat inimese nahast läbitungimiseks. Kuid ühes USA-s avaldatud teadusartiklis väideti, et sellise vee tarbimisel kasvab ikkagi vähirisk.

Samas ei ole triitiumiga vee ookeani laskmine midagi uut ja see on tavapärane tegevusviis kogu maailmas, mis on heaks kiidetud Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuuri (IAEA) poolt.

Keskkonnakaitseorganisatsioon Greenpeace peab aga valitsuse plaani ÜRO mereõiguse konventsiooniga võetud kohustuste rikkumiseks. Greenpeace'i esindaja sõnul on radioaktiivse vee kogumine parim tehnoloogia kiirguse maandamiseks, mis aja möödudes väheneb, kuid see meetod on filtreerimisest kallim.

Pealegi suhtuvad paljud jaapanlasedki Tepcosse umbusuga, sest ettevõte on tunnistanud vajakajäämisi Fukushima tuumajaama puhastamisel ja radioaktiivse saaste kogumisel. Puhastatud vee tagasilaskmine ookeani on löök ka Fukushima piirkonna kalatööstusele, mis on aastaid oma toodete puhtuse tõestamiseks vaeva näinud.