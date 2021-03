Suurbritannias keskendutakse piirangute leevendamisel ka vaimsele tervisele

Suurbritannias hakatakse märtsi lõpus järk-järgult koroonapiiranguid leevendama. Kohalikud psühholoogid ja vaimse tervise eksperdid rõhutavad, et piirangute leevendamine võib ärevushäiretega inimestele osutuda aga väga keeruliseks.

Alates 29. märtsist on Suurbritannias taas lubatud väiksemad kogunemised välitingimustes ning praeguse plaani järgi peaks kõik piirangud kaduma 21. juunist, vahendab The Guardian.

Kui suur osa inimestest on õnnelik tavapärase elu juurde naasmise üle, siis ärevushäiretega inimestele võib järsk sotsiaalne muutus aga vastupidiselt mõjuda.

Dr Emilios Lemonatis, kes töötab Londonis Tavistocki ja Portmani vaimse tervise nõustamiskeskuses, selgitas, et ärevushäiretega inimestel on kodus viibitud ajal olnud palju mugavam elu, sest neil on seal asjade üle olnud suurem kontroll.

"Nad võivad uue keskkonna suhtes potentsiaalselt väga usaldamatud olla ning seetõttu vajavad nad nad kõvasti tuge, et end n-ö uues maailmas kohandada," lisas Lemonatis.

Londoni Majandusülikooli (LSE) psühholoogia ja käitumisteaduste kaasprofessor Ganga Shreedhar ütles, et inimesed on pidanud palju pingutama, et koroonaviirusega kohaneda.

"Kui piirangud kaovad, siis võivad inimesed tunda rohkem ärevust ja stressi, sest tööülesannete või tähtaegade muutudes ei saa nad enam oma vana rutiini järgi elada," lisas ta.

Samas selgus jaanuaris läbiviidud YoungMindsi küsitluse tulemustest, et 79 protsenti Suurbritannia noortest usub, et piirangute leevenedes hakkab nende vaimne tervis paranema. Siiski soovitavad eksperdid tähelepanu pöörata ärevushäiretega inimestele ning neid võimalikult palju aidata.