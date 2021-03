Leedu peaminister Ingrida Simonyte ütles teisipäeval, et tal pole kahtlust, et aprillis pikenevad riigis kehtivad koroonaviiruse epideemiast tingitud ranged liikumispiirangud veel.

"Piirangute otsus kehtib 31. märtsini. Mul pole kahtlust, et peame otsust pikendama. Tingimused sõltuvad suuresti sellest, kuidas olukord eelolevatel nädalatel välja näeb," ütles Simonyte.

Simonyte sõnul ei anna praegune koroonaviiruse olukord põhjust suureks optimismiks.

"Meil on endiselt omavalitsusi, kus olukord on palju parem. Ja kui olukord ei halvene, võivad need omavalitsused tõenäoliselt lihavõtted veeta vähemate piirangutega. Kuid mul oleks vastutustundetu seda täna lubada," ütles Simonyte.

Leedu peaministri sõnul on kolm kuud kehtinud omavalitsustevahelised liikumispiirangud võimaldanud koroonaviiruse Briti mutatsiooni levikut aeglustada.

"Usun, et liikumispiirangud on olnud võtmetegur, mis on võimaldanud meil vältida selle variandi levikut jaanuaris ja veebruaris. See tähendab, et oleme ostnud nende piirangutega aega, hoolimata sellest, et need tekitavad teatud ebamugavusi," ütles Simonyte

Peaministri sõnul on järgmisel nädalal kavas põhikoolid uuesti avada ja see tõstab koroonaviiruse epideemiast tingitud haigestumiste sagedust.