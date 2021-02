Sule: koroonakriisis on kõige ohustatum emotsionaalne tervis ja inimsuhted

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles ETV saates "Esimene stuudio", et koroonakriisis on tervisest veelgi ohustatum vaimne tervis ja inimsuhete püsimine.

"Kõige ohustatum osa ei ole mitte meie tervis selle viiruse mõttes, vaid meie emotsionaalne tervis ja inimsuhted. Sellises olukorras, nagu me täna viibime, on inimsuhted väga kiiresti riknevad ja kui ta ükskord riknenud on, siis ega teda väga hästi taastada ei õnnestu," lausus Sule.

"See on teema, mille fookust tasub pidevalt silmis hoida," lisas ta.

Sule rääkis, et ühiskond tahab saada ühtepidi piiranguid ja teistpidi leevendusi. "Kuidas nüüd mängida selle kahe poole vahel niimoodi, et oleks hundid söönud ja lambad terved, on päris keeruline. Kui oleks võimalik teha selliseid leevendusi, mis inimesi kutsub üles järgima põhiprintsiipe või neid üldiseid piiranguid, siis neid kindlasti tasuks teha. Keegi ei tea, millised leevendused need võiks olla, sest eelkõige vajavad inimesed emotsionaalset leevendust," sõnas ta.

Sule rääkis, et palju on ka selliseid asju, mida ei tohi teha. "See, mida peaks igal juhul katsuma praegu vältida, on kõikide juhtide – olgu nad riigijuhid, kohaliku omavalitsuse juhid või inimesed, kes on meedias aktiivsed – eeskujuga libastumine. Kui me siin eeskujuga libastume, siis see levib nagu kulutuli ja seda ei ole võimalik pärast ühelgi moel tagasi keerata," sõnas Sule.

Sule ütles, et kuigi valitsuse kehtestatud piiranguid on inimestel lihtne mõõta, on sellest olulisem see, kuidas tegutseda.

"Kriis on olnud pikk, inimesed on sellest kindlasti väsinud. Piiranguid ei tehta ju piirangute pärast, piiranguid tehakse sellepärast, et inimesed väldiksid kontakte teineteisega ja sellega püüaksid viiruse levikut peatada. Selle otsuse tegemine eeldab seda, et see jõuab inimeste peadesse, inimesed tahavad seda järgida ja tegelikult ka järgivad," lausus Sule.

Sule sõnul on praegune haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv 492 küll hirmuäratavalt suur, aga selle foonil on olemas valmisolek võtta vastu kokku 755 koroonapatsienti.

Sule rääkis, et tema jaoks on kõige murettekitavam see, et Eestis on hakanud kõige kiiremini tõusma nakatumine Harjumaal. "Kui me siin pidurit peale ei saa, siis see võimendub üle Eesti," lausus Sule.

Sule sõnul oli piirangute ühtlustamine üle Eesti loogiline samm.

Vaktsineerimise raskustest rääkides, ütles Sule, et tema suuri probleeme tegelikult ei tähelda ja tema sõnul hinnanguid anda on vara. "Me võime iga tegemise puhul täna midagi ette heita. Aga mina julgen öelda, et see suur pilt, kuidas me tegutseme, ei ole halb. Ja see, et meile jooksu kõrvalt heidetakse ette, et samm võiks pikem olla ja päris nii ei joosta, siis see on ka täiesti okei. Me oleme sellises eestlaslikus, normaalses rutiinis. Kõige positiivsem on asja juures see, et teema pälvib tähelepanu," sõnas ta.

Sule rääkis, et kõikidel vaktsiinidel on olemas üks kindel efekt – raske haigestumise nad hoiavad ära.

Sule sõnul ei oleks mõistlik anda inimestele võimalus vaktsiine valida. "Nad on Euroopa Liidus tunnustatud ravimid ja see tähendab, et nad on võrdselt head. Kui me püüaksime teha seda, et me annaksime inimestele võimaluse vaktsiine valida, siis tekib selline tohuvabohu, mida me ei suudaks läbi närida," ütles Sule.