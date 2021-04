Suurbritannias avati poed, pubid ja spaad

Suurbritannias tähistatakse koroonapiirangute leevenemist, nüüd on avatud poed, pubid, spaad ja treeningsaalid.

Pubid ja restoranid saavad kliente teenindada välialal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Inimesed tulid poodide uste taha seisma juba kell seitse hommikul ja osa rõivapoode on juba teatanud, et hoiavad uksi lahti kella kümneni õhtul, et suurt survet leevendada.

Inglismaal on avatud treeningsaalid, teemapargid, raamatukogud ning taas võib teha õppesõitu.

Põhja-Iirimaal saavad õpilased naasta kooli. Samuti võib kaks perekonda kümneliikmelisena eraaias koguneda.

Esmaspäevast saab ka Walesi ja Inglismaa vahel piiranguteta liigelda.

Peaminister Boris Johnson kutsus inimesi käituma vastutustundlikult.