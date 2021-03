"Olukorrast riigis" ootab ühistranspordilt arvestamist uue reaalsusega

Tasuta ühistransporti käivitades ei mõelnud poliitikud mitte hetkekski inimeste vajadustele ja mugavusele ega ka keskkonnahoiule, vaid ainult sellele, et inimestele meeldib saada tasuta asju, tõdes Hindrek Riikoja. Seepärast oleks olnud ka üllatav, kui riigikontroll oleks tasuta ühistranspordi kohta koostatud analüüsis vähem kriitilisele seisukohale jõudnud, lisas ta.

Indrek Lepik viitas Valga linnaarhitektile Jiri Tinterale, kes on põhjendanud oma tegevust sellega, et tuleb arvestada linnaelanike vähenemisega. "Seda peaks arvestama samuti ka maakondades - tuleb mõelda, kus on inimeste töökohad, kuidas meelitada töökohti väljapoole Tallinna. Selle alusel tuleks ka mõelda, milline peab olema riigi transpordivõrgustik - et bussid ei sõidaks tühjalt, vaid oleks hea ühendus väiksematest kohtadest suurematesse asulatesse," rääkis Lepik.

"Peame mõtlema praegusele vajadustele, mitte pakkuma lahendust, mis on küll tasuta, aga põlistab praegust mahajäämust," leidis Lepik.

Sama tõdes ka Riikoja, kes viitas Tallinna ühistranspordile, mille marsruudid püsivad suuresti samasugused nagu nõukogude ajal, kuigi töökohad ja inimeste elukohad on paljuski ümber paiknenud. Ta kahtles, kas ühistranspordist saab sügiseste kohalike valimiste ajal kampaaniateema.

Lepik märkis selle peale, et saab inimestele üksnes soovitada olla oma kohaliku omavalitsuse suhtes nõudlikum. "Fakt on see, et meil on ainult 1,3 miljonit inimest, ainult üks metropol ja neli-viis linna, mis on sisuliselt riigi majanduskese. Ülejäänud piirkonnad tuleks nendega ühendada, et seal saaks tööl käia," tõdes Lepik.

Lisaks oli saates jutuks ka koroonaviiruse levik ja vaktsineerimise olukord ning maaeluminister Urmas Kruuse plaan lubada taas Eestisse põllumajandusettevõtetele appi kolmandatest riikidest pärit hooajatöölised.