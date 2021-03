Läti kavatseb aprillis vaktsineerida 150 000 inimest nädalas

Läti on saanud vaktsiinidoose teistest Euroopa riikidest vähem ja taotleb, et Euroopa Ülemkogu ebavõrdset olukorda liikmesriikide vahel kiiresti arutaks. Samas on ka Läti ise suurtest vaktsiinipartiidest valitsuse teadmata loobunud – kui seni oli teada kaks Pfizer/BioNTechiga seotud juhtumit, siis nüüd selgus, et ära on öeldud ka Moderna doosidest.

Et vaktsiini laekub vähe, on Lätis kaitsesüstitud vaid 80 000 inimest.

"Mingis väikeses grupis vastu võetud otsuste pärast, millest pole valitsust teavitatud ja millel pole valitsuse heakskiitu, on kogu riik sattunud olukorda, kus meil ei jätku vaktsiini. Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega oleme saanud kaitsesüste oluliselt vähem. Võrdse jaotuse põhimõtteid arvestades peaks meie osa olema suurem," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Nüüdseks on Läti valitsus vaktsiini kõvasti juurde tellinud ja teises kvartalis peaks kaks miljonit doosi kohale jõudma. Massivaktsineerimiseks on riik aprilli algusest valmis, selgus valitsuse istungil. Kui praegu on üle kogu riigi perearstide ja haiglate kaitsesüstimisvõimekus üle 55 000 inimese nädalas, siis aprillist lisanduvad neile suured vaktsineerimiskeskused, kes peaks katma umbes poole kuni 150 000 doosi süstimisest nädalas.

Regioonide suurtes keskustes saab olema kokku 105 vaktsineerimispunkti ja väiksemais kokku üle 30 süstimispaiga. Pealinnas Riias avatakse kaks suurt keskust kokku 100 kohaga, millele lisandub veel sama palju kohti väiksemais punktides.

Suuri kollektiive vaktsineeritakse rohkem kohapeal ja nüüdsest on võimalik kaitsesüsti saada ka kodus. Registreerumiseks on juba ammu avatud eraldi internetilehekülg.

Need, kel pole tervise tõttu võimalik pöörduda raviasutusse või isegi voodist tõusta, saavad kaitsesüsti kätte oma elukohas, ütles Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Läti vahetas välja firma, kes ei suutnud vaktsiine riigi sees laiali vedada. Peaminister Karinš kinnitas, et kui tõrkeid tekib veel, võidakse see ülesanne anda kaitseväele.