Tallinn jagab tasuta maske majades, kus on vähemalt viis nakatunut

Maskipaki leiavad oma postkastist nende kortermajade elanikud, kus on koroonaviirusesse nakatunud vähemalt viis inimest. 16 000 korterit on Lasnamäel sellise maskipaki juba saanud.

Esmaspäevast jagatakse maske veel 80 majale. Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet ütles, et andmeid nakatunute kohta saavad nad terviseametilt, kuid info on kortermaja ehk ühistu täpsusega. Kes ja millises korteris on koroonasse nakatunud, seda teised selle maja elanikud teada ei saa.

"Me ei ole küsinud terviseametilt inimeste isikuandmeid. Me ei ole küsinud neid andmeid ei korteri ega isegi trepikoja täpsusega. Ainuke, mida me oleme alati pärinud, on kortermajade numbrid, et me teaks, kus on see maja, kus kolle on," lausus Svet.

Maske jagatakse nii kaua, kuni nakkuskollete arv kasvab, ütles Svet.

Maskipaki leidmine postkastist paneb mõtlema ka need, kes seni koroonaviiruse ohtu kuigi suureks pole hinnata osanud ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

"Praegu on meil pinged kahjuks laes. Mõned inimesed ei taha üldse midagi kuulata ei maskidest ega koroonaviirusest. Mõned inimesed on tänulikud. Me loodame, et sellega saab linn natukene panustada võitusse koroonaviiruse vastu," lausus Beškina.

Maske jagatakse Tallinna linnaosades ka paljulapselistele peredele ja üksikvanematele. Aprillis hakkab pealinn maske jagama üksi elavatele pensionäridele.

Masikpakk pole ainus abivahend koroonaviirusega võitlemisel. Kortermajad, kus on koroonakolle, saavad linnalt ka tasuta puhastusvahendeid.