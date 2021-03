Svet: Lasnamäe olukord on kriitiline

"Olukord ei ole paranenud, see on endiselt kriitiline ning lähiajal ei ole ka paista paranemist," rääkis Svet kolmapäeval ERR-ile.

Terviseameti pressiesindaja edastatud andmete kohaselt on Lasnamäel viimase 14 päeva jooksul testitud 10 382 inimest, neist positiivseks osutus 3508. See teeb nakatumisnäitajaks 3020 inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Nakatumisjuhtumite keskmine arv päevas on 392 ja nädalas 1838.

Sveti sõnul võib olukorra paranemist oodata alles märtsi lõpus või aprillis, kuna piirangute kehtima hakkamise ning tulemuste ilmnemise vahe on umbes kaks nädalat. "Praegune haigestumise tase näitab nakatumise olukorda 10-14 päeva tagasi, kui alles räägiti, et piiranguid tuleks karmistada. Teame, et valitsus kehtestas rangemad piirangud 11. märtsil ja nende mõju peaks seega avalduma alles märtsi lõpus. Praegu võib veel eeldada haigestumise kasvu," tõdes Svet.

Rääkides sellest, mida linnaosa juhtkond on teinud nakatumise piiramiseks, tõi Svet välja korteriühistute teavitamise ning maskide jagamise elanikele. "Meie soov on panna inimesed mõistma, et see viirus on päriselt olemas ja nakatuda võib sisuliselt igal pool," ütles ta.

"Oleme saanud sellele algatusele teravaid reaktsioone - nii positiivseid kui negatiivseid," märkis Svet. Tema sõnul nõuavad mõned inimesed nakatunute täpsete aadresside avaldamist, kuid linnaosa valitsus seda ei tee, ega saagi teha, kuna selliseid andmeid terviseamet ei väljasta. "Aga inimesed on vist nüüd hakanud aru saama, et asi on tõsine. Loodame, et sellel on efekti," ütles ta.

Koroonakolded - viis ja rohkem nakatunut - on igas kolmandas Lasnamäe kortermajas ehk umbes 250 elamus, kuid nakatunuid on ilmselt kõigis majades, tõdes Svet.

Lisaks tegeleb linnaosa juhtkond ka Lasnamäe tööstuspiirkonnaga, mis on Sveti sõnul Eesti suurim ja kus töötab kümneid tuhandeid inimesi, kes ei saa kaugtööle minna. Ta rääkis, et koostöös terviseametiga otsitakse võimalusi, kuidas suurendada teadlikkust nii tööandjate kui töötajate seas ning parandada ennetusmeetmeid.

Svet ei nõustu linna pihta tehtud kriitikaga

Svet ei nõustunud kriitikaga, et Tallinna vene emakeelega liidrid võiksid linna venekeelsete elanike seas rohkem koroonaviiruse suhtes selgitustööd teha.

"Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja linnavalitsus on alates eelmise aasta septembrist tagunud trummi, et tuleb olla ettevaatlik, kehtestada piirangud ja ennetavad meetmed," rääkis Svet. "Aga septembris-oktoobris süüdistati Tallinna, et me reageerime üle. Kui sügisese koolivaheaja järel nakatumisnumbrid tõusid, öeldi et ei ole vaja midagi teha ning jaanuaris isegi leevendati piiranguid. Me oleme piirangutest kogu aeg rääkinud, seega on kohatu linnapead või linnavalitsust süüdistada, et me oleme vait olnud või pole selgitanud," leidis Svet. "Oleme praktilisel terve aasta ainult sellega tegelenudki," lisas ta ning viitas, et linnavalitsuse pressikonverentside üks kõige sagedasemaid esinejaid on terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Lasnamäel tuleb nädalavahetusel eakate massvaktsineerimine

Svet rõhutas ka, et nädalavahetusel korraldatakse Lasnamäel ning ka Loksal ja Maardus 70-aastaste ja vanemate inimeste massiline vaktsineerimine Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga, milleks on kokku eraldatud 2000 doosi. Neljapäeval algab soovijate kirjapanek ning Svet palus eakate inimeste lähedastel neid selles abistada.

Haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Friedemanni sõnul on selliste suuremamahuliste vaktsineerimiste eesmärk kaitsta ennekõike riskirühma kuuluvaid patsiente, kelle elukohaks on kõrgema nakatumismääraga piirkonnad. "Harjumaa on kõige kõrgema nakatumismääraga maakond, Maardu, Loksa ja Lasnamäe piirkonnad selle sees kõige tipus. On äärmiselt oluline kaitsta sealsete elanike kõige haavatavamat gruppi nii suurel määral, kui võimalik," sõnas Friedemann haigekassa edastatud pressiteate vahendusel.