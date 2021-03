Süüria presidendi naine võib kaotada Suurbritannia kodakondsuse

Ühendkuningriigi politsei on alustanud eeluurimist selle kohta, kas Asma on Süüria režiimi vägesid õhutanud, abistanud ja julgustanud sõjakuritegusid sooritama.

Kui süüdistus esitatakse ja Asma süüdi tunnistatakse, siis võib ta kaotada Suurbritannia kodakondsuse.

Praegu 45-aastane Asma al-Assad sündis Londonis ja käis seal koolis. Süüria esileedi sai temast 2000. aastal. Oma sõnavõttudes ja avalikel esinemistel on ta toetanud Süüria armeed.

Kümne aasta eest puhkenud Süüria kodusõda on nõudnud 388 652 ohvrit, teatas pühapäeval Londonis baseeruv vabaühendus. Hukkunute seas on 117 388 tsiviilisikut, neist enam kui 22 000 lapsed. Valdav osa tsiviilohvritest on hukkunud Süüria režiimivägede ja nende liitlasjõudude rünnakutes.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juhi Rami Abdel Rahmani sõnul oli 2020. aastal ohvreid veidi üle 10 000, mis on madalaim näitaja alates sõja algusest.

Lahingud on tänavu vaibunud, sest relvarahu Süüria loodeosas peab ja tähelepanu on pöördunud koroonapandeemia ohjeldamisele.