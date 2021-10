Türgi sõjaline tegevus ohustab Süüria kristlaste kogukonna ellujäämist

Iraagi ja Süüria kristlased on viimastel aastatel pääsenud suuremast islamistide korraldatud terrorist. Siiski kiusatakse neid pidevalt taga. Ajalooline kristlaste kogukond Mesopotaamia südames on väljasuremise äärel, vahendas The Times.

Enamik Põhja-Süüria kristlastest on etnilised assüürlased. Nad räägivad aramea keelt ja nende liturgia ei järgi katoliku ega õigeusu kiriku tavasid. Piirkonnas elab umbes 20 000 assüürlast. Esimese maailmasõja ajal kiusasid neid taga osmanid, sel sajandil islamistid.

Kristlaste Mesopotaamia kogukond vähenes juba enne Süüria kodusõja puhkemist. Lääneriigid jagasid Süüria kristlastele heldemalt viisasid kui moslemitele. Hetkel on märkimisväärsed assüürlaste kogukonnad Kanadas, Rootsis ja USA-s, teatas The Times.

Islamistide terror ja Türgi sissetung Põhja-Süüriasse kiirendas veelgi kristlaste põgenemist. Pärast USA vägede taandumist laiendas Türgi veelgi regioonis oma mõjuvõimu.

Türgi kasutab regioonis elavjõuna endiseid islamiste, kes suhtuvad kristlaste kogukondadesse vaenulikult.

Kristlaste külades on kirikud tühjad. Preestrid on põgenenud, tänavatel patrullivad ringi keskealised automaatidega mehed.

"Me saatsime naised ja lapsed minema," ütles kohaliku küla Tel Tawili elanik Andrios Zeyabdou.

Türgi väed pommitavad endiselt Tel Tawili küla. Eelmisel kuul tabas suurtükituli Zeyabdou naabrimehe maja.

"Minu naaber magas koos perega majas. Nad ei saanud õnneks vigastada, kuid otsustasid külast lahkuda. Küla jookseb inimestest tühjaks," ütles Zeyabdou.