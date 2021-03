Venemaa ei saanud õigust kasutada hümni asemel "Katjušat"

Rahvusvaheline spordiarbitraaži kohus (CAS) lükkas tagasi dopingutarvitamise tõttu piirangute all oleva Venemaa olümpiakomitee taotluse kasutada Vene hümni mängimise keelu ajal hoopis laialt tuntud laulu "Katjuša".

Vene olümpiakomitee soovis, et Tokyo ja Pekingi olümpiamängudel mängitakse Vene sportlaste võidu korral "Katjušat", kuid CAS leidis, et laul on Venemaaga seotud ning seetõttu ei saa seda kasutada, vahendas uudisteagentuur Interfax. "Venemaa riigihümni ega mingisugust muud laulu, mis seostub Venemaaga, ei tohi kasutada ega esitada ametlikel üritustel ega objektidel, mida kontrollivad neid üritusi korraldavad osapooled. Jutt käib avamis- ja lõputseremooniast ning autasustamisest," ütles arbitraažikohtu peasekretär Matthieu Reeb.

Tema selgituse kohaselt leidis kohus, et mõiste "igasugune laul" laieneb kõikidele lauludele, mida saab Venemaaga seostada. "See puudutab ka Katjušat"," lisas Reeb.

Rahvusvaheline spordiarbitraaži kohus otsustas detsembris, et Venemaa sportlased ei tohi järgneva kahe aasta jooksul oma riigi lippu ega hümni demonstreerida. See tähendab, et riigi sportlased ei saa esineda Venemaa koondisena ei tänavustel Tokyo suveolümpiamängudel ega järgmise aasta Pekingi taliolümpiamängudel, vaid peavad tegema seda neutraalsete sportlastena.

Hümni asemel hääletas Venemaa olümpiakomitee sportlaskomisjon soovitud looks Teise maailmasõja ajal populaarsust kogunud loo "Katjuša".

Otsesõnu tütarlapsest nimega Katjuša rääkiv armastuslaul "Katjuša" sai populaarseks Teise maailmasõja ajal, samal ajal võeti aga Punaarmees kasutusele raketilaskeseadeldised, mida hakati kutsuma sama nimega.