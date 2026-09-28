WSJ: Egiptuse luurejuht hoiatas Netanyahut enne 7. oktoobri rünnakut

2023. aasta oktoobri alguseks oli Iisrael jätnud tähelepanuta kaks Egiptuse hoiatust Gazast lähtuva rünnakuohu kohta. Araabia valitsusametnike sõnul helistas Kamel Netanyahule, et edastada kolmas hoiatus.

Mõni päev hiljem ründas Hamas Iisraeli. Rünnakus hukkus umbes 1200 inimest ja pantvangi võeti ligikaudu 250 inimest. Rünnak vallandas omakorda ohvriterohke Gaza sõja.

Araabia valitsusametnike ja asjaga kursis olevate isikute sõnul on Kameli ja Netanyahu vaheline telefonikõne vaid üks paljudest eelhoiatustest, mille Netanyahu ja teised Iisraeli ametnikud enne rünnakut said.

Need väited on järgmisel kuul toimuvate Iisraeli parlamendivalimiste eel tõmmanud uuesti tähelepanu Netanyahu tegevusele enne rünnakut.

Araabia ametnike ja allikate sõnul räägiti Netanyahule Hamasi võimaliku rünnaku märkidest ka 2023. aasta septembris toimunud telefonikõnes Araabia Ühendemiraatide presidendi Mohamed bin Zayediga, kuid Iisraeli juht ei paistnud seda uskuvat.

Hoiatustes ei täpsustatud võimaliku rünnaku aega ega ulatust.

Netanyahu büroo ei vastanud The Wall Street Journali küsimustele Kameli telefonikõne kohta. Peaministri büroo on varasemalt eitanud, et Iisraeli juhi ja Kameli vahel toimus 7. oktoobrile eelnenud kuudel mingeid kõnelusi.

Netanyahu on varem eitanud, et sai Araabia Ühendemiraatide juhilt enne rünnakut isikliku hoiatuse.

Väited, et Netanyahu jättis kasutamata võimalused veresauna ärahoidmiseks, on pälvinud Iisraelis laialdast tähelepanu.

Netanyahu on ka vastu sõltumatu komisjoni loomisele, mis uuriks valitsuse vastutust rünnakuteni viinud vigade eest. Tema sõnul ei tohiks komisjoni tegevusele järelevalvet teha riigi ülemkohus, mis on valitsusjuhi hinnangul tema suhtes erapoolik.

Küsitlused näitavad, et suur enamus Iisraeli avalikkusest toetab sõltumatut uurimist.

27. oktoobril toimuvad Iisraelis valimised ning Netanyahu vastutus Hamasi rünnakuga seotud vigade eest on tõusnud taas peamiseks valimisteemaks.

Iisraeli Demokraatia Instituudi septembris korraldatud küsitlus näitas, et 68 protsendi juudi päritolu iisraellaste jaoks on 7. oktoober erakonna valimisel peamine otsustustegur.

Iisraeli armee endine tippjuht ja opositsiooni esikandidaat Gadi Eisenkot ütles, et Netanyahu on 7. oktoobri rünnaku eest vastutuse võtmisest kõrvale hoidnud.

Samuti süüdistas Eisenkot peaministrit võimalikus riigireetmises, kuna Netanyahu toetas Katari makseid Gazale. Eisenkoti sõnul said neist rahavoogudest enne sissetungi kasu Hamasi võitlejad.

"Viimastel kuudel päevavalgele tulnud faktid, mis puudutavad Iisraeli julgeolekujuhtide ja välisriikide ametnike hoiatusi, ei jäta kahtlusteks ruumi: Netanyahu viis oma lühinägelikkuse, ülbuse ja vastutustundetusega Iisraeli riigi selle ajaloo suurima katastroofini," ütles Eisenkot laupäeval.

Kokku 19 aastat peaministrina töötanud Netanyahu süüdistab omakorda julgeolekujuhte. Tema sõnul ei hoiatanud nad valitsust eelseisva rünnaku eest. Netanyahu väidab, et kui ta oleks Hamasi rünnaku hommikul varem üles äratatud, oleks ta olukorra teisiti lahendanud.

Peaminister ja tema liitlased väidavad, et julgeolekuametnikud varjasid tema eest olulist teavet. Iisraeli uuringute korraldaja Tamar Hermanni sõnul on see mõte leidnud Netanyahu valijaskonnas laialdast kõlapinda.

Julgeolekuametnikud eitavad neid väiteid.

Praegused küsitlused näitavad, et Netanyahu ei saavuta Iisraeli parlamendis ehk knessetis tõenäoliselt enamust, kuid pole ka selge, kas opositsioon võidab valitsuse moodustamiseks piisavalt kohti.

Iisraeli tugevalt lõhestunud valijaskond ja mitmeparteisüsteem tähendavad üldjuhul, et valitsust juhib koalitsioon.

Analüütikute hinnangul võib Netanyahu panustada patiseisule ja uute valimiste vajadusele, mis võimaldaks tal jätkata peaministri kohusetäitjana.

Araabia ametnike sõnul oli Egiptuse esimene, 2023. aasta juunis Iisraelile tehtud hoiatus ebamäärane. Iisraeli kolleege hoiatati, et olukord Gazas on plahvatusohtlik, ning soovitati Hamasiga naasta läbirääkimistelaua taha.

Septembris lendas Kamel Iisraeli, et edastada tõsisem sõnum. Ta ütles iisraellastele, et olukord Gazas on kriitiline ja võib iga hetk plahvatada.

Iisraeli ametnikud vastasid aga Kamelile, et olukord on kontrolli all.

Araabia valitsusametnike sõnul helistas Kamel Netanyahu büroosse vaid mõni päev enne rünnakut. Ühe ametniku teatel jätkas Egiptus Iisraeli hoiatamist kuni 48 tundi enne sissetungi algust.

Araabia valitsusametnike sõnul tundsid koos Egiptusega Hamasi pärast üha suuremat muret ka Araabia Ühendemiraatide ametnikud, kes arutasid luurehinnanguid omavahel ja jagasid neid Ameerika Ühendriikidega.

Araabia luureteenistused tuvastasid Gazas sagedased kohtumised Hamasi ja Islami Džihaadi vahel ning märkasid, et Hamasi juhi Yahya Sinwari toon ja ähvardused on muutunud.

USA esindajatekoja väliskomisjoni esimees, vabariiklane Michael McCaul ütles 2023. aastal, et Egiptus hoiatas iisraellasi eelseisva operatsiooni eest. "Me teame, et Egiptus hoiatas iisraellasi kolm päeva varem võimaliku taolise sündmuse eest," ütles ta ajakirjanikele.

Iisraeli riikliku julgeoleku analüütikute sõnul ei lasu vastutus rünnaku ärahoidmata jätmise eest ainult Netanyahul.

Sisejulgeolekuteenistusel Shin Bet puudusid Gazas inimluureallikad, mis oleksid võinud Hamasi plaanid paljastada. Iisraeli sõjavägi jättis tähelepanuta ka Gaza piiril töötanud naisvaatlejate hoiatused, kes raporteerisid Hamasi suurenenud väljaõppest.

Samuti oli sõjavägi kätte saanud Hamasi rünnakuplaani, kuid lükkas selle kõrvale kui ebarealistliku.

Mõne endise ametniku sõnul ei pruukinuks hoiatused lõpuks midagi muuta, sest Iisraeli valitsusametnikud olid sügavalt veendunud, et Hamas ei korralda kunagi sellist rünnakut.

"Arvan, et me kiindusime liialt omaenda ettekujutustesse sellest, mida me teame või kui hästi me oma vaenlast tunneme," ütles Iisraeli luureveteran ja Reichmani ülikooli õppejõud Nadav Pollak.