Oslo karmistab koroonavastaseid meetmeid

Erilist muret linnavõimudele teeb nakkavama Briti tüve levik.

Läinud nädalal tuvastati 700 000 elanikuga Oslos rekordiline hulk ehk 1960 COVID-19 juhtumit.

"Me pole kunagi varem näinud kinnitatud juhtumite nii kõrget taset," lausus Oslo linnapea Raymond Johansen. "Kui viiruse levik on liiga kõrge liiga kaua aega, siis kukub süsteem kokku ja sa kaotad kontrolli," lisas ta.

Linnavalitsus teatas keskkoolide sulgemisest ja õpilaste üleminekust kaugõppele, suurema levikuga linnaosades lähevad distantsõppele ka nooremad õpilased.

Lasteaiad suletakse lihavõttenädalaks, välja arvatud eesliinitöötajate laste tarvis. Oma kodus võib Oslo uute reeglite kohaselt korraga võõrustada kuni kaht külalist.

Norra ajalehe VG andmeil jõustuvad piirangud sel nädalal.

"Need on kõige karmimad meetmed, mida Oslo on pandeemia ajal rakendanud," ütles Johansen. "See on raske, kuid vajalik."

Pealinnas kehtivad juba praegu mitmed ranged piirangud. Suletud on mittehädavajalikud poed ja spordisaalid ning baarid ja restoranid tohivad üksnes kaasa müüa.

Euroopa haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse (ECDC) andmeil on Norra teiste Euroopa riikidega võrreldes pandeemiast seni kergelt pääsenud, kuid viimastel nädalatel on nakkuskõver tõusmas.