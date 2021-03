Ehitustöödega kaasnevad ajutised liikluspiirangud ning ehitustööde etappidega seotult muudetakse bussiliinide nr 9 ja 13 liikumisteed. Jälgida tuleb ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,5 meetri laiuste sõiduradade ja eraldatud vasakpöörderadadega sõidutee, mis on kaetud asfaltbetoonkattega ja piiritletud äärekividega.

Kadaka tee ja Pilve tee ristmikule rajatakse foorjuhtimine. Paarisnumbritega tänavapoolele rajatakse 3,5 meetri laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee. Paaritute numbrite poolele tuleb 2,2 meetri laiune, olemasoleva kõrghaljastuse vahel looklev asfaltbetoonkattega jalgtee. Jalakäijate ülekäigurajad lahendatakse ohutussaartega.

Tänavale paigaldatakse LED-tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Vaegnägijate liiklemise lihtsustamiseks pannakse ülekäiguradadele braikivid.

Lisaks tee-ehitustöödele rekonstrueeritakse ka tänavaalused vee- ja kanalisatsioonitrassid ning rajatakse sadeveekanalisatsioon.

Ehitustöid teeb Tallinna Teede AS, tööde lepinguline tähtaeg on august 2021. Tööde lepinguline maksumus on 2,3 miljonit eurot, sealhulgas 345 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.