Kadaka puiestee viadukti ümberehitus paneb seal liikluse mõneks ajaks kinni

Tallinn plaanib lammutada Nõmmel pool sajandit tagasi valminud ja praeguseks amortiseerunud Kadaka puiestee viadukti ning ehitada selle asemele uue silla koos kergliiklusteega, see aga tähendab, et autoliiklus suunatakse mõneks ajaks ümber.

Viadukt on hoolimata aegade jooksul tehtud remontidest halvas seisus. Abilinnapea Svet ütles Nõmme linnaosavalitsuses toimunud avalikul arutelul, et ehitusega alustatakse kas sellel või äärmisel juhul järgmisel aastal.

Remondiaegne liikluskorraldus selgub siis, kui hankega on leitud firma ja graafik tehtud.

"Püüame alati teha nii, et see võimalikult vähe halvendaks liiklust, aga räägime sisuliselt uue silla ehitamisest, nii et ilmselt on seal mõnd aega liiklus takistatud," nentis Svet. "Küll me suudame koos transpordiameti ja linnaosavalitsusega leida sellise liikluskorralduse lahenduse, mis võimaldab inimestel ajutiselt ka ilma selle viaduktita hakkama saada ja loodame, et kohalikud inimesed suhtuvad vajalikesse piirangutesse mõistvalt. Millised need hakkavad olema, selgub pärast seda, kui on leitud ehitaja".

Abilinnapea sõnul sõltub ehituse algus hindadest. Kevade lõpuks peaks Tallinnal olema rohkem selgust, kuhu suunda on Ukraina sõda ehitusturgu nihutanud ja millised on hinnamuutused, millega arvestada.

"Ei ole küsimus, kas me seda [viadukti] teeme, küsimus on selles, kas alustame ehitusega sellel aastal või äärmisel juhul järgmisel," kinnitas ta.

Projekteerija EstKonsuldi esindaja Indrek Kustavuse sõnul ei ole liikluse ümbersuunamise ja kinnipanekuga detailselt tegeldud, aga see lahendatakse ära järgmises projektistaadiumis.

Uus viadukt on suhteliselt hooldevaba ja kauakestva konstruktsiooniga, kuna sellel pole vuuke ega tugiosi. Projekt näeb ette ka uue kergliiklustee rajamise Kalda ja Tähetorni tänava vahelisse lõiku ühele poole sõiduteed. Mõlemale poole ei tule kergliiklusteed seepärast, et lääne poole kergliiklusteed rajades tuleks sealt palju puid maha võtta ja seda soovitakse vältida.

Kustavus ütles, et viadukti osas on kõige olulisem muudatus see, et see ala läheb oluliselt lühemaks ja madalamaks. Sild on tehtud nii, et oleks tagatud avarus ja väikeloomade läbipääs.

"Kui teha siia tüüpiline suusatunnel torutunneli näol, siis sealt see liikumine kindlasti ei ole nii soositud ei metsloomadele ega ka tervisesportlastele, kes seda kasutavad. Suusarada on toodud natuke kergliiklejatele lähemale, et tagada sealt üheavaline läbipääs," kirjeldas ta.

Võrreldes praegusega peaks kergliiklejate olukord tunduvalt paranema. Samuti peaks ümberehitus aitama liiklust rahustada, vähenevad järsud kalded ja järsu kaldega lõikude pikkus.

Muutub ka liikluskorraldus

Ümberehituse järel muutub ka Kadaka puiestee liikluskorraldus. Kui praegu saab viadukti piirkonnas sõita 50-kilomeetrise tunnikiirusega, siis pärast remonti vähendatakse seda 40 kilomeetrile tunnis.

Viaduktile tuleb kaks sõidurada ning linnast väljuval suunal jääb alles Kalda tänavale pööramiseks mõeldud parempöörderada. Uusi juurdepääsuteid Kadaka puiesteele ei tule ning olemasolev väravaga suletud mahasõit Tähetorni 21k kinnistule likvideeritakse. Linnast väljuval suunal vasakpöörderada ei tule, kuna selleks ei ole ruumi.

Kalda tee ja Kadaka puiestee ristmikule plaanib linn tulevikus panna valgusfoori.

Viadukti läbilaskevõime Kustavuse sõnul pärast ümberehitust ei muutu ja ummikuohu kasvu ei ole oodata.

Olemasolevat müratõket ei ole plaanis pikendada. Vladimir Svet ütles, et müra põhiallikaks on teatavasti liiklus ning asjaolu, et sillal tuleb pärast rekonstrueerimist sõita aeglasemini, kuna sõiduruum läheb kitsamaks, vähendab müra märksa tõhusamalt kui müratõkkeseinte rajamine.

Ümberehituse põhiprojekti taotlus on kavas esitada juuni alguses, seejärel saavad ametid seda täpsustada ja sinna märkusi teha.