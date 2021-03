Aprillis aegub 85 000 võlanõude täitemenetlust

Kohtutäiturite käes olevate võlanõuete alla käivad näitaks vanad maksmata kiirlaenud või järelmaksud, üürivõlad ja muud tasumata arved. Paljud, kes selliste võlgadega kimpus, ootavad tänavust 5. aprilli, sest aegumist ootab suurusjärgus 85 000 võlanõude täitemenetlust ehk sisuliselt ootab korstnasse kirjutamist kümnete miljonite väärtuses võlgu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kümne aasta eest hakkas kehtima seadusemuudatus, kus varasema 30 aasta asemel aegub nõude täitemenetlus kümne aastaga. Ehk siis tänavu aprillis aeguvad need nõuded, mis on praeguseks kümme või enam aastat kohtutäiturite käes olnud.

Võlanõustaja Terje Lääts ütles, et huvi on väga suur. "Eks inimesed on saanud ka natukene valesti asjadest aru, sest osa inimesi arvab, et nüüd sai kümme aastat täis ja võlad kustutatakse," sõnas Lääts.

Täitemenetluse lõpetamist peab nõudma võlgnik ise. Seni sai seda teha vaid kohtu kaudu, kuid eelmisel nädalal riigikogus vastuvõetud seadusemuudatus annab lõpetamise võimaluse ka kohutätiturile.

Võlgnik esitab täiturile avalduse, maksab 18 euro suuruse tasu ja kui võlausaldaja menetluse lõpetamisega nõus on, saab seda teha. Mittenõustumise korral lõpetab sissenõudmise kohus.

Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa loodab, et võimalus otse täituri poole pöörduda vähendab kohtute koormust.

"See on see peamine eesmärk. Et inimesele lihtsam ja odavam mudel pakkuda, aga loomulikult see mõjutab ka kohtute tegevust loodetavasti siis positiivselt, et kui seda alternatiivset lahendust poleks pakutud, siis need avaldused jõuaksid ju kohtusse," rääkis Vaikmaa.

Nüüd aga on oodata, et ummistuma hakkavad kohtutäiturite postkastid.



Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja aseesimees Katrin Vellet ütles, et kohtutäiturid on selleks valmis. "Oleme välja töötanud selle protsessi kirjelduse ja võimalike kitsaskohtade puhul tööjõu palkamise. Aga reaalsus selgub alles peale 6. aprilli, kui suures ulatuses neid avaldusi siiski laekub," ütles Vellet.

Võlgniku kanda jääb osaliselt ka kohtutäituri tasu, mis võib võlanõustajate hinnangul inimestele, kes pole juba aastaid oma kohustusi tasunud, menetluse lõpetamisel takistuseks saada. Lääts soovitab siiski minna võimalusel lõpetamist taotlema.

"Pikemas perspektiivis, kui sa ikka tahaksid alustada normaalset edasielamist, võib-olla oleks siis mõistlik nõuded tunnistada aegunuks ja sõlmida siis täituritasu peale, kui see on mõistlik summa, sõlmida ikkagi see maksegraafik ja see annab ikkagi võimaluse mingil momendil alustada uuesti," ütles Terje Lääts.

Kui võlgnik menetluse lõpetamist ei taotle, jääb võlgnevus ka edaspidi täituri poolt sissenõutavaks.