Professor Hollandi valimistest: Rutte sai kampaania ajal ka koroonaboonust

Kolmapäeva õhtul kulmineeruvatel Hollandi parlamendivalimistel ennustatakse võitu peaminister Mark Rutte erakonnale. Amsterdami vaba ülikooli võrdleva poliitika professori Andre Krouweli hinnangul võib võidu tuua see, et koroonapandeemia tõttu on Rutte saanud avalikkuses topelttähelepanu.

Valimised Hollandis on koroonapandeemia ajal kujunenud tõeliseks kolmepäevaseks demokraatiafestivaliks. Valimisjaoskonnad avati juba esmaspäeval ning oma häält on võimalik anda mitmel eri viisil - Amsterdamis on valimisjaoskonnaks ümber tehtud kirikuid ning valimissedeli saab kohale tuua ka näiteks jalgrattal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei oleks arvanud, et selline võimalus tekib, aga see kehtib kõige kohta. Vahel on tunne, et oleme ulmefilmis. Seega keegi poleks osanud midagi sellist ette kujutada. Aga asjad on nii nagu nad on," rääkis Amsterdami linnapea Femke Halsema.

Samuti on kodanikel olnud võimalus jälgida peaministrikandidaatide debatte erinevates formaatides. Klassikalises debatis kujunes kõige tähelepanuväärsemaks peaministeri Mark Rutte ning populaarsuselt teise erakonna Vabaduspartei juhi Geert Wildersi sõnavahetus immigratsiooni teemadel.

Kuid peaministrikandidaate on pandud proovile ka teiste formaatides. Näiteks kohalikus noortesaates küsiti poliitikutelt küsimusi popmuusikute nagu Billie Eilish ja Dua Lipa kohta ning räägiti noori huvitavatel teemadel. Näiteks kliimamuutustest ja sotsiaalmeediast.

Valimisjaoskonnad sulgetakse lõplikult kolmapäeva õhtul. Arvamusküsitlustes ennustatakse kindlat võitu Rutte erakonnale VVD. Eksperdid selgitavad tema edu tähelepanuga, mida peaministriamet kaasa toob.

"Ta saab ka n-ö koroonaboonust, sest pandeemia ajal on ta pidevalt saanud rääkida inimeste ees, tutvustada piiranguid ja pakkuda inimestele kindlustunnet, et ta kannab koalitsiooni nimel kõige eest hoolt. Neil valimistel saab ta topelttähelepanu," ütles professor Andre Krouwel.

Samas pole tema võit veel kivisse raiutud. "Valimiskampaaniat sisuliselt polnudki. Polnud ühtegi hetke, millest oleks valijatelegi mingit kasu olnud otsuse tegemisel. Me näeme seda ka valijate meeletus ebakindluses. Viimasel nädalavahetusel ei teadnud üle 50 protsendi inimestest, keda valida. 20 protsenti vastasid, et nad vahetavad eelistust koroona pärast või on hakanud kahtlema varasemas valikus," rääkis Krouwel.