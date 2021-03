Rutte kodupartei, parempoolne liberaalne VVD on viimaste arvamusküsitluste järgi Hollandi kõige populaarsem erakond.

Hollandis teisipäeval algavad üldvalimised on esimesed, mis korraldatakse Euroopa Liidus koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute ajal.

Ruttest on Euroopa Liidus kauem võimul olnud ainult Ungari peaminister Viktor Orban ja Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Hollandi peaministri positsioon pole nii nõudlik amet, kui teistes Euroopa Liidu riikides. Rutte ise nimetab seda "baantjeks" - väikeseks tööks.

Suurema osa Hollandi valitsuse poliitikast on ette valmistanud riigiteenistuste konglomeraat. Need on akadeemilised nõustajad, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid. Valitsuskabinet viimistleb ainult detaile. Hollandis on peaminister põhimõtteliselt vanem riigiteenistuja, kes juhib konsensust.

Peaaegu kõik Hollandi peaministrid on olnud rahva seas populaarsed. 1982. aastast alates on Hollandis olnud ainult neli peaministrit.

11-aastase ametiaja jooksul on Rutte siiski teeninud hüüdnime teflonmees.

Rutte neljas ametiaeg teeks temast Hollandis pikima ametiajaga peaministri.

Rutte populaarsus on Hollandis püsinud stabiilne, hoolimata viimastest sakndaalidest ja koroonaviiruse epideemiast. Jaanuaris pidi Rutte valitsus lastetoetuse skandaali tõttu tagasi astuma.

Rutte kriitikud leiavad, et tema juhitud valitsused on tõsiseid probleeme lihtsalt vältinud ja takistanud Euroopa Liidu edasist arengut.

Poliitikateoreetik Luuk van Middelaar leiab, et Rutte on soodustanud Hollandis euroskeptilisi vaateid.

"Hollandi valitsuse seisukoht on, et EL on seal, kus on riigi huvid," ütles Middelaar.

"Rutte peab kaitsma oma parempoolsete valijate huve ja see on ka tema ettekääne EL-i probleemidest kõrvale hoidmiseks," lisas Middelaar.

Hollandi viimases valimiskampaanias domineerisid koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud ja üleriigiline liikumiskeeld.

Hollandi peavooluparteid on sisemiselt lõhestunud Euroopa Liidu põhivalikute osas.

"See on hollandlaste jaoks ülioluline aeg otsustada, mida nad EL-ist soovivad, ja ükski partei ei räägi sellest," ütles Hollandi kristlike demokraatide (CDA) liige Jack de Vries.

Sotsiaalliberaalse erakonna D66 endise juhi Rob Jetteni sõnul Rutte tahab olla pigem direktor kui peaminister. "Ta jälgib teravalt küsitlusi ja muudab suunda, kui mingis küsimuses valitseb teatud enamus, "ütles Jetten

Rutte pragmaatilist ja mitteideoloogilist riigijuhtimist on võrreldud Merkeli valitsemisstiiliga. Rutte juhtimisel on tema liberaalne erakond asunud toetama riigi suuremat sekkumist majandusse. Samuti toetab Rutte koroonakriisist tingituna Hollandis suuremat eelarvepuudujääki.

Ruttet on kritiseeritud, et ta aitas normaliseerida islamivastase poliitiku Geert Wildersi paremäärmusliku tegevuskava. Rutte pole kriitikute hinnangul võtnud piisavalt karmi seisukohta rassiküsimustes.

"Rutte on muutnud VVD parteiks, mis on üsna sarnane Suurbritannia konservatiivide parteiga. Ta on rahuldanud erinevaid valijate gruppe, sealhulgas radikaalselt parempoolseid valijaid," ütles Amsterdami ülikooli professor Sarah de Lange.

Rutte on viimastel aastatel sageli olnud vastu Euroopa Liidu edasisele poliitilisele ja majanduslikule integratsioonile.

Holland juhib väikest rühma Euroopa Liidu põhjapoolseid riike, kes soovivad piirata eelarveülekandeid teistele liikmesriikidele ja vähendada EL-i eelarve üldist suurust. Saksamaa kantsler Angela Merkel on Hollandi lähenemisviisi kritiseerinud, nimetades seda "lapselikuks käitumiseks".

Hollandi ambivalentsus Euroopa integratsiooni suhtes on pärit 2005. aasta rahvahääletusest. Hollandi valijad lükkasid siis EL-i põhiseaduse lepingu reformimise ülekaalukalt tagasi.

Rutte juhitud Holland on samas olnud kõige suurem Ungari ja Poola kritiseerija.

"Õigusriik on üks väheseid teemasid, milles kõik Hollandi parlamendiliikmed nõustuvad. Kui Ungari ja Poola tegutsevad Euroopa Komisjoni vastu, siis hollandlased toetavad rohkem Euroopa Liitu," ütles Jetten.

"Rutte on suunanud Hollandit läbi kolme kriisi: majanduskriis, pagulaskriis ja koroonaviiruse epideemia. Stabiilsus saab olema tema domineeriv pärand," ütles de Lange.