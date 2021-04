Rutte võitis napilt usaldushääletuse Hollandi parlamendis

Peaministri tagandamist soovivad poliitikud süüdistavad, et Rutte jättis tema suhtes kriitilise kristlikust demokraadist parlamendisaadiku koalitsioonikõnelustest kõrvale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Süüdistajate sõnul lubas Rutte parlamendisaadikule, et kristlikud demokraadid võetakse valitsusse, ent taganes hiljem sellest. Rutte sõnul pole ta sellist lubadust andnud.

"Ma jätkan peaministrina, aga muidugi üritan ma teha kõik, et teie usaldus tagasi võita. Ma töötan hullupööra kõvasti selle nimel. Teie, parlamendi ja rahva jaoks teen ma oma parima ka, et minu Vabaduse Ja Demokraatia Rahvapartei teeks koostööd kõigiga, kes on nõus valitsema ja läbi rääkima, et uus valitsus ometigi sünniks. Olen teie sõnumist aru saanud ja selle südamesse võtnud," rääkis Rutte.