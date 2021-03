Kolmel päeval toimuva hääletamisega anti Hollandis kõigile turvaline võimalus oma meelsust väljendada.

"Tegelikult olid esmaspäev ja teisipäev mõeldud inimestele, kes on viirusest haavatavamad, et nad ei koguneks kokku ja peaks järjekorras seisma. Ma olin õnnelik, et sain juba esmaspäeval hääletada ja usun, et ka paljud teised on," rääkis Monique "Aktuaalsele kaamerale".

Sellest hoolimata käis ka kolmapäeval valimisjaoskondades vilgas töö.

Valijate jaoks oluliste teemade ring oli kampaania ajal väga lai.

"Valge mehena on mul väga palju privileege, mida teistel inimestel pole. Kui vaadata seda, milline mõju on koroonaviirusel Hollandis või ükskõik millises riigis, siis on näha, et kõige tugevamalt on pihta saanud need, kellel nagunii juba ei olnud palju," rääkis Jasper.

"Holland on väike riik ja me oleme osake Euroopa Liidust. Valisin uue erakonna poolt, mis on üleeuroopaline ja nad lubavad asjad Euroopas korda teha," ütles Yann.

"Ma arvan, et liha tarbimine on üks kõige suuremaid probleeme. Asjad lähevad paremaks, kui suudame selle vastu seista," sõnas Marije.

Haagis viibiv ERR-i korrespondent Joosep Värk rääkis, et veel kolmapäeva õhtul oli näiteks parlamendihoones asuvas jaoskonnas valijate järjekord. Tema sõnul on see tavapärane nähtus.

"Hollandi valimistele on iseloomulik, et kolmapäeval pärast tööpäeva tuleb suurem osa vailjatest, kuni 50 protsenti valimisealisest elanikkonnast valima. Keskpäeval oli hääletamas käinud 40 protsenti valijatest, mida on kümme protsenti rohkem kui neli aastat tagasi. Aga seekord on saanud hääletada juba kahel päeval ja seega on valimisaktiivsust raske ennustada," rääkis ajakirjanik.

Ta lisas, et ka valimistulemust on raske ennustada. Värk selgitas, et arvamusküsitluste järgi võidab peaminister Mark Rutte erakond, kuid parteimaastik on praegu killustunud.

Valimisjaoskonnad sulgetakse kohaliku aja järgi kell 21 (Eesti aja järgi 22) ning siis avaldatakse ka esimesed lävepakuküsitlused. Lõplik valimistulemus peaks selguma neljapäeval.