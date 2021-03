Surnumere kallastelt leiti uusi piibli käsikirja osi

Viimastel aastatel on vargad Surnumere piirkonnas tegelenud illegaalsete kaevamistöödega ja müünud leide mustal turul.

"Viimastel aastatel ilmus turule mitmeid Surnumere regioonist leitud piibli käsikirju. See viis meid arvama, et neid müüs organiseeritud kuritegelik jõuk," ütles Iisraeli antiigiameti vargusevastase üksuse juht Amir Ganor.

Iisrael korraldas varastatud antiikesemete tuvastamiseks uurimise, kus kinni peeti kuus inimest.

Pärast arreteerimisi sai vargusevastane üksus spetsiaalse eelarve, et koostada Surnumere piirkonnas täielik register ja sisse viia järelevalvesüsteemid. Selle käigus uuriti vähemalt 500 koobast. Seejärel alustati mõnes koopas arheoloogilisi kaevamisi. Selle tulemusena leiti ka piibli käsikirja osi ja iidne korv.

"Iga uus Surnumere juurest leitud käsikiri on oluline leid. Kuid selle uue käsikirja teeb eriliseks, et leidsime selle algsest "puhkekohast". See annab meile palju rohkem teadmisi selle kohta, kellele see kuuluda võis ja miks see sinna jäeti. See konkreetne käsikiri leiti koopast, kus olid mündid ja muud jäänused. See ühendab käsikirja juutide mässuga roomlaste vastu aastatel 132-136," ütles Iisraeli arheoloog Joe Uziel.

Äsja avastatud käsikirjad on kirjutatud peamiselt kreeka keeles.

Esimesed Surnumere piibli käsikirjad avastati koopast beduiinide lambakoera poolt 1947. aastal. Hiljem põhjalikul uurimisel leiti koobastest veel 900 rulli käsikirju.

Käsikirjad on olnud teadlaste jaoks aastaid uurimise objektiks ja põhjustanud palju vaidlusi. Originaaldokumente säilitatakse Iisraelis Jeruusalemmas asuvas muuseumis.