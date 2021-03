Suurbritannia ülikool tagastab Nigeeriale Benini pronksskulptuuri

Suurbritannia Aberdeeni ülikool teatas neljapäeval, et tagastab Nigeeriale Benini pronkskuju.

Aberdeeni Ülikool teatas, et Benini kuningriigi valitsejat kujutav skulptuur varastati Nigeeriast äärmiselt ebamoraalsel moel. Ülikool alustas skulptuuri tagastamise osas Nigeeria võimudega läbirääkimisi juba 2019. aastal.

Aberdeeni ülikool ostis pronkskuju 1957. aastal. Ülikooli muuseumi direktori Neil Curtise sõnul varastati pronkskuju Nigeeriast rüüstamise käigus. "Selgus, et peame midagi tegema," ütles Curtis.

Nigeeria riikliku muuseumide ja monumentide komisjoni peadirektori Abba Isa Tijani sõnul on Benini pronkskuju Nigeeria kultuurile hindamatu tähtsusega.

"See on osa meie identiteedist, osa meie pärandist. Aastaid oleme sellest ilma olnud," ütles Tijani.

Briti Muuseumi kollektsioonis on sadu Benini pronksskulptuure. Muuseumis on moodustatud dialoogigrupp, et arutada nende eksponeerimist Benini linnas.

"Saksamaa peab samuti läbirääkimisi, et tagastada Nigeeriale vähemalt 440 Benini pronkskuju," teatas Saksamaa meedia.

Benin on peale pronkskujude tuntud ka kui voodoo traditsioonide sünnikohana.