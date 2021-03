Kohustusliku tervisekontrolli käigus nõutakse Soome saabujalt tõendit negatiivsest koroonatestist, mis on tehtud viimase 72 tunni jooksul. Kui tõend on olemas, ei pea Soome saabuja tegema koroonatesti kohe riiki saabumise järel. Testi ei pea tegema ka siis, kui riiki saabuja esitab usaldusväärse tõendi selle kohta, et ta on viimase poole aasta jooksul haiguse läbi põdenud.

Korraldus ei puuduta lennuväljal transiitreisijaid, kaubaautode juhte ja logistikatöötajaid.

Uued nõudmised kehtivad Helsingi sadamates, Helsingi-Vantaa lennuväljal ja Vaalimaa piiripunktis 18. märtsist 31. märtsini, vahendas Yle.

Nõudmine puudutab riskiriikidest saabujaid, kes on definitsiooni järgi inimesed, kes on viibinud enne Soome saabumist kaks nädalat riigis, kus viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on rohkem kui 25. Kolmapäeva seisuga tähendab see kõiki Euroopa riike, Eestis on näitaja 1515.